Störche in Weil der Stadt Fünf Storchenküken: Ein Bruterfolg, der überrascht
Gleich fünf Storchenküken wurden gewogen und beringt. Damit könnte die Keplerstadt ihren Bruterfolg übertreffen und neue Rekorde aufstellen.
Gleich fünf Storchenküken wurden gewogen und beringt. Damit könnte die Keplerstadt ihren Bruterfolg übertreffen und neue Rekorde aufstellen.
Die ersten Storchenküken sind bereits Ende April geschlüpft. Bis man die flauschigen Köpfchen gesehen hat, hat es aber ein paar Wochen gedauert. Und es blieb bis kurz vor der Beringung vor Pfingsten spannend. Denn es war nie ganz klar, sitzen da vier junge Störche im Nest in Weil der Stadt oder vielleicht sogar fünf?