Bei ChatGPT von OpenAI kommt es offenbar aktuell zu Störungen. Nutzer melden seit dem Morgen wieder vermehrt Ausfälle – eine offizielle Bestätigung des Unternehmens liegt bislang nicht vor.
03.09.2025 - 08:20 Uhr
Seit den späten Abendstunden des 2. September kommt es offenbar zu technischen Schwierigkeiten beim KI-Dienst ChatGPT von OpenAI. Nach Angaben verschiedener Störungsportale häuften sich bereits ab etwa 22 Uhr die Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern, die über Verbindungsprobleme oder Ausfälle berichteten.