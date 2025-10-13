Weinstadt erhält seine ersten Stolpersteine, mit denen Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Verlegt werden sie für Alfred Herbst und Anna Linder.
Sie dürfen nicht vergessen werden, die Opfer des menschenverachtenden Nationalsozialismus. Das Gedenken an die Ermordeten im Dritten Reich wird unter anderem durch die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig aufrechterhalten, die dieser seit 1992 in ganz Europa verlegt. Nun wird auf diese Weise auch in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) an zwei Opfer erinnert. Die Stolpersteine für Alfred Herbst und Friederike Anna Linder werden am Mittwoch, 15. Oktober, in der Theodor-Heuß-Straße 21 im Ortsteil Endersbach, beziehungsweise am Prinz-Eugenplatz in Großheppach verlegt. Die Bürgerinitiative „Stolpersteine für Weinstadt“ hat das Leben und Leiden von Alfred Herbst und Friederike Anna Linder rekonstruiert.