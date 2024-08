Falschverdächtigungen wegen sexueller Übergriffe sind für den Strafrechts-Professor Tonio Walter ein wachsendes Problem. Welche Motive er dafür sieht – und was er den Ermittlern rät.

Andreas Müller 18.08.2024 - 15:30 Uhr

Das Verfahren um den Inspekteur der Polizei hat Tonio Walter (53) mit Interesse registriert. Vor allem, dass das Gericht der Belastungszeugin am Ende nicht glaubte. Der Strafrechts-Professor an der Universität Regensburg, der in Freiburg studiert und promoviert hat, beschäftigt sich schon länger mit „Falschbeschuldigungen im Sexualstrafrecht“: Die seien ein wachsendes Problem – nicht nur für Männer, sondern für die Glaubwürdigkeit der Justiz insgesamt, schrieb er bereits 2020 in einem wenig beachteten Aufsatz für die Zeitschrift „Schweizer Monat“.