Die Europäische Union und die USA verhandeln seit Wochen über die Abwendung hoher US-Zölle. Nun scheint US-Präsident Donald Trump die Geduld zu verlieren.

red/dpa 23.05.2025 - 14:16 Uhr

Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Donald Trump für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen. Diese Abgabe für Waren aus der EU solle am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. „Es gibt keine Zölle, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten gebaut oder hergestellt wird“, fügte er hin. Zu den laufenden Verhandlungen schrieb Trump, dass diese zu nichts führten.