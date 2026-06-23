Menschen, die nicht genug Deutsch sprechen und deshalb die Baderegeln nicht verstehen, dürfen unter Umständen nicht mehr ins Heidebad. Für die Stadtverwaltung geht das zu weit.
23.06.2026 - 21:15 Uhr
Die Stadt Halle hat den Betreiber eines Strandbads aufgefordert, seine umstrittene Einlassregel zurückzunehmen. Dazu habe es ein Telefonat und ein entsprechendes Schreiben gegeben, teilte Stadtsprecher Drago Bock mit. Ziel sei, schnellstmöglich eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.