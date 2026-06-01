Der Speidelweg zwischen Frauenkopf und Rohracker muss wegen der Sanierung einer instabilen Trockenmauer länger gesperrt bleiben als ursprünglich angenommen. Zunächst sollten die Arbeiten bis 5. Juni abgeschlossen sein, jetzt geht die Eigentümerin des Weinbergs davon aus, dass sie bis in die Sommerferien andauern werden. Genehmigt ist die Maßnahme derzeit bis 4. September. „Die Arbeiten sind wetterabhängig", sagt Karin Nehls. Die nebenberufliche Wengerterin, die ihren Weinberg von Hand pflegt, betont aber, dass der Speidelweg in den kommenden Wochen immer wieder zeitweise geöffnet wird, sollte es die jeweilige Bauphase zulassen. Derzeit sei man jedoch noch mit einem Bagger vor Ort im Einsatz.