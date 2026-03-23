Wo einst ein Imperium herrschte, pfeift der Wind zwischen rostigen Kanonen und zerfallenen Torbögen. Heute bedrohen die iranischen Revolutionsgarden von dort die Weltwirtschaft.

Der Wind pfeift unerbittlich vom Persischen Golf herüber durch die Straße von Hormus und trägt den feinen, roten Staub der Insel durch die zerfallenen Torbögen. Wo einst die stolze Flagge des portugiesischen Weltreichs im Wind flatterte, herrscht heute eine fast unheimliche Stille – die Ruhe vor dem Sturm?

Wer die Faszination verlassener Orte kennt – sei es eine stillgelegte Fabrik in der Region Stuttgart oder ein alter Bunker auf der Schwäbischen Alb – der wird auf Hormus die ultimative Steigerung des „Lost Place-Gefühls“ finden: Eine Festung, die nicht nur von der Zeit, sondern auch von der Geopolitik am Golf verschluckt wird. Spezialisierte US-Guerilla-Einheiten wie die aus Panzerkaserne in Böblingen könnten hier ebenfalls eingesetzt werden, wenn es hart auf hart kommen sollte.

Das Forte de Nossa Senhora da Conceição de Ormuz an der Nordspitze der iranischen Insel Hormus ist nicht nur ein historisches Denkmal – es ist ein faszinierender, melancholischer Lost Place, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Die portugiesische Kontrolle über wurde maßgeblich durch den Entdecker und Eroberer Afonso de Albuquerque (1453-1515) begründet.

Tiefe Gewölbe und geheime Militäranlagen verbergen sich auf der Insel. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Ästhetik des Verfalls auf der Insel Hormus

Wer die bröckelnden, aus rötlichen Felsblöcken und Korallenkalkstein errichteten Mauern betritt, spürt sofort die Vergänglichkeit der Macht, heißt es unter den wenigen fremden Besuchern, die schon dort gewesen sind. Die Natur und das Küstenklima haben in den letzten 400 Jahren ganze Arbeit geleistet. Das salzige Meerwasser nagt beharrlich an den Fundamenten, während die unbarmherzige Sonne den Stein rissig gemacht hat.

Im staubigen Innenhof liegen schwere, gusseiserne Kanonen, zum Teil achtlos auf dem Boden verstreut. Sie sind tiefbraun verrostet, halb im roten Sand versunken und wirken wie gestrandete eiserne Relikte, die längst ihren Zweck vergessen haben. Sie sind die letzten stummen Wächter einer Festung, die schon lange niemand mehr verteidigt. Oder doch?

Die Landschaft rund um das Fort ist so rot wie auf dem Mars. Foto: IMAGO/Depositphotos

Lost-Place-Echo in der Dunkelheit

Das wahre Lost-Place-Gefühl entfaltet sich laut Eingeweihten, wenn man tiefer in die Eingeweide der Ruine vordringt. Dunkle, kühle Gänge führen in das einstige Herz der Anlage. Man streift durch die Überreste der alten Kasernen, blickt in die gähnende Leere der riesigen, unterirdischen Zisternen, in denen das Echo der eigenen Schritte unnatürlich laut widerhallt.

Für Zivilisten ist Hormus ein gefährlicher Ort geworden. Foto: imago/ZUMA Press

Schlacht um Hormus im Jahr 1622

Beklemmend wirken laut Reiseberichten die Reste des alten Kerkers und der verfallenen Kirche. Die Decken sind teilweise eingestürzt, und das grelle Sonnenlicht fällt in harten Strahlen durch die Risse im Gewölbe, wodurch der rote Staub in der Luft manchmal wie ein feiner Nebel tanzt.

Es ist leicht, sich in diesen Schatten zu verlieren und sich einzubilden, das gedämpfte Klirren von Rüstungen oder die fernen Befehle der Kommandeure aus dem 16./17. Jahrhundert zu hören.

Im Jahr 1622 eroberten die Perser mit Hilfe der britischen Ostindien-Kompanie das strategisch gelegene Eiland von Portugal zurück. Ein Wendepunkt in der Geschichte des Kolonialismus – und ein Faustpfand auf den Seeeweg zu den reichen Ressourcen Indiens, die Grundlage der Weltmacht Großbritanniens. „Hormoz“ nennen es die Briten und Amerikaner.

„Salzgöttin“ inmiten der „Regenbogeninsel“

Tief im Herzen des Eilands – das aufgrund seiner farbenprächtigen Erde auch als „Regenbogeninsel“ bezeichnet wird – verbirgt sich außerdem ein faszinierendes Naturwunder: die sogenannte „Salzgöttin“. Diese gigantische, aus funkelnden Salzkristallen bestehende Felsformation erhebt sich majestätisch im „Tal der Stille“, einem Ort, der seinen Namen der schallschluckenden Eigenschaft von massivem Salz verdankt.

Die über Jahrtausende durch Erosion glatt geschliffenen Kristalle erinnern in ihrer Struktur an die fließenden Falten eines Kleids, was der Formation ihren poetischen Namen einbrachte. Umgeben von den surreal leuchtenden Böden der Insel, erstrahlt der weiße Salzdom in einem atemberaubenden Kontrast.

Iranische Aussteiger auf Hormuz

Manche glauben, dass das Salz negative Energien absorbiert und den Menschen tiefe innere Ruhe und positive Energie schenkt. In einer verborgenen Grotte auf der Insel glänzt es nicht nur in Weiß, sondern in allen Farben des Regenbogens.

Künstler und Aussteiger aus dem ganzen Iran haben auf der Insel Hormuz ein Refugium gefunden, wo man sich abseits mittelalterlicher Regeln halbwegs frei entfalten kann. Manche spielen Straßenmusik oder bieten handgefertigte Armbänder an den Stränden feil.

„Rainbow Cave“ mit farbigen Salzformationen auf Hormuz. Foto: Hiradi 92, CC-BY SA 4.0

Von der Natur besiegtes Imperium

Zurück zum portugiesischen Fort von Hormus, das ein Paradebeispiel dafür ist, wie sich die Erde zurückholt, was der Mensch ihr abgerungen hat. Die rote Erde der Insel scheint die Ruine förmlich verschlucken zu wollen. Es gibt keine Absperrungen aus Glas, keine polierten Museumsvitrinen. Nur nackten Verfall – und womöglich geheime Militäranlagen.

Portugal, das britische Empire und Persien stritten sich 1622 um den Indienhandel und die Festung Hormus. Foto: IMAGO/CPA Media

Für Liebhaber verbotener Orte hat diese Festung eine fast magische Aura. Sie ist ein steinernes „Memento Mori“ am Rande des Persischen Golfs. Ein Ort, der beweist: Egal wie dick die Mauern sind und wie mächtig ein Imperium einst war – am Ende bleiben nur Ruinen im Wind.