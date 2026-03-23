Wo einst ein Imperium herrschte, pfeift der Wind zwischen rostigen Kanonen und zerfallenen Torbögen. Heute bedrohen die iranischen Revolutionsgarden von dort die Weltwirtschaft.
14.04.2026 - 16:56 Uhr
Der Wind pfeift unerbittlich vom Persischen Golf herüber durch die Straße von Hormus und trägt den feinen, roten Staub der Insel durch die zerfallenen Torbögen. Wo einst die stolze Flagge des portugiesischen Weltreichs im Wind flatterte, herrscht heute eine fast unheimliche Stille – die Ruhe vor dem Sturm?