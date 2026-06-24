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Straße von Hormus Die Rückkehr des Wegezolls

Straße von Hormus: Die Rückkehr des Wegezolls
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Auf der Straße von Hormus herrscht reger Betrieb. Foto: Wen Xinnian/Xinhua/dpa

Trumps Krieg setzt ein Thema auf die Tagesordnung, das längst zu den Akten gelegt schien. Maut in der Straße von Hormus könnte erst der Anfang sein, meint Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Donald Trump hat den Krieg gegen den Iran verloren – und damit nicht nur der Region und den USA einen Bärendienst erwiesen. Es scheint, als ob die Welt für das ungestüme und undurchdachte Vorpreschen des US-Präsidenten bezahlen muss – und zwar lang anhaltend. Der Iran hat angekündigt, künftig die Straße von Hormus verwalten zu wollen. Was das genau bedeutet, ist zwar noch nicht ausgemacht, aber der Verdacht, dass dabei eine Art Verwaltungsgebühr fällig werden könnte, liegt auf der Hand. Dass Teheran dabei beteuert, alles werde nach den Regeln des Völkerrechts geschehen, macht die Sache nicht unbedingt besser.

 

Gerichtsverfahren würde Jahre dauern

Nun ist es zwar gemäß des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen unzulässig, die freie Schifffahrt in natürliche Meerengen zu behindern und dort eine Maut zu erheben. Aber es gibt keinen Grundsatz ohne Ausnahme. Auch die Türkei lässt sich die Durchfahrt durch den Bosporus entlohnen, getarnt als Gebühr für das Bereitstellen von Lotsen und Leuchttürmen. Der Vertrag, der das erlaubt, wurde vor knapp 90 Jahren gerade einmal von neun Staaten unterzeichnet. Wenn nun die USA und der Iran ein vergleichbares Abkommen schließen, dann könnte sich auch der Iran darauf berufen, nach Recht und Gesetz zu handeln. Der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft würde daran nicht viel ändern, ein Verfahren vor dem internationalen Seegerichtshof in Hamburg viele Jahre dauern.

Die Meerenge wird vom Iran kontrolliert. Foto: -/The Visible Earth/NASA/dpa

Damit setzt Trumps Krieg ein Thema auf die Tagesordnung zurück, das längst zu den Akten gelegt schien. Anders als bei künstlich angelegten Kanälen wie dem Suez- oder dem Panamakanal, bei denen die Durchfahrt horrende Preise kostet, müssen Meerengen seit vielen Jahren grundsätzlich frei passierbar sein. Das war nicht immer so. Dänemark hat vom 15. Jahrhundert bis 1857 jeden kräftig zur Kasse gebeten, der den Öresund, die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, passieren wollte. Der Sundzoll wurde erst abgeschafft, nachdem die USA Druck ausgeübt hatten. Dass kleine Fürstentümer auf großen Wasserstraßen wie dem Rhein eine Durchfahrtsgebühr verlangten, wurde vom Wiener Kongress 1815 beendet. Wenn nun der Iran mit freundlicher Genehmigung der USA zur Kasse bittet, wäre dies ein Rückfall in längst vergessen geglaubte Zeiten – und es könnte zugleich erst der Anfang sein.

Meerengen und Nachahmer

Meerengen gibt es viele, und damit viele potenzielle Nachahmer. Die Straße von Bab al-Mandab trennt die Arabische Halbinsel vom Horn von Afrika und verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Eritrea, der Jemen und Dschibuti könnten hier eine Einnahmequelle wittern, die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben schon laut darüber nachgedacht. Die Straße von Gibraltar ist der einzige natürliche Weg, um vom Atlantik ins Mittelmeer zu kommen, Spanien, Großbritannien und Marokko sind die Anlieger. Und dann gibt es natürlich noch die Lebensader zwischen dem Südchinesischen Meer und der Andamanensee, den kürzesten Meeresweg zwischen Ostasien, Arabien und Europa. Zwischen Indonesien und Malaysia liegt die Straße von Malakka, die für den Welthandel wichtigste Wasserstraße.

All diese Anrainerländer verfolgen aufmerksam, was gerade an der Straße von Hormus geschieht. Und vielerorts fragt man sich, ob das Modell nicht auch vor der eigenen Haustür taugt. Indonesiens Finanzminister Purbaya Yudhi Sadewa hat entsprechende Gedankenspiele bereits öffentlich geäußert. Für den Welthandel wäre das fatal, für die Verbraucher teuer, egal ob sie in Asien, Europa oder den USA zu Hause sind. Die Folgen des Iran-Krieges könnten die Amtszeit des Verursachers um Jahre überdauern.

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