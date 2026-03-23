Mit Insel-Festungen droht Teheran, den globalen Ölhandel zu blockieren. Dennoch haben die USA Optionen: Folgt eine Neuauflage des Unternehmens „Praying Mantis“?
Die Straße von Hormus ist aktuell der gefährlichste Flaschenhals der Weltwirtschaft. Mit dem jüngsten Ultimatum der USA an den Iran droht der Konflikt am Persischen Golf weiter zu eskalieren. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs und 20 Prozent des Flüssiggas-Handels passieren diese Meerenge, die an ihrer schmalsten Stelle gerade einmal 39 Kilometer breit ist.