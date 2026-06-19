Iran hat die Straße von Hormus erneut für geschlossen erklärt. Die Revolutionsgarden drohen Schiffen und verlangen umfangreiche Daten von Reedereien.
19.06.2026 - 17:31 Uhr
Nur zwei Tage nach Unterzeichnung eines vorläufigen Memorandums of Understanding (MoU) zwischen den USA und Iran eskaliert die Lage erneut. Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) hat laut internationalen Medienberichten alle Schiffe per Funk aufgefordert, sich der Meerenge nicht zu nähern. Gleichzeitig verlangt eine neu gegründete iranische Behörde detaillierte Schiffsdaten, bevor überhaupt eine Durchfahrt erwogen wird.