Neuhausen war am Sonntag fest in närrischer Hand. Der Straßenumzug ist einer der Höhepunkte der fünften Jahreszeit im Kreis Esslingen.
15.02.2026 - 18:30 Uhr
Der große Umzug am Sonntagnachmittag war einer der Höhenpunkte im seit dem Schmotzigen Donnerstag tobenden närrischen Treiben in der Fasnets-Hochburg Neuhausen. Zum 61. Umzug des Narrenbunds Neuhausen strömten Tausende in die Fildergemeinde. Schon lange vor dem Start um 13.33 Uhr säumten den kalten Temperaturen trotzend die bestens gelaunten Fasnetfans die Straßen: Jeder wollte sich einen optimalen Platz sichern. „Es ist toll, dass wieder so viele Zuschauer aus Nah und Fern bei unserem Umzug mit dabei sind“, freute sich Ronald Witt, der Präsident des Narrenbunds.