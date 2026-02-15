Umzug in Neuhausen mit mehr als 70 Gruppen

Dem närrischen Volk wurde einiges geboten: Schier endlos zog sich eine lange Schlange mit mehr als 70 Gruppen über die zwei Kilometer lange Umzugsstrecke. Mit dabei waren alle Formationen des Narrenbunds, aber auch befreundete Narrengruppen aus ganz Baden-Württemberg garantierten Vielfalt und eine ausgelassene Stimmung. Mit ihren fantasievollen Masken und Kostümen gaben die Zünfte von Tuttlingen bis Kornwestheim ein buntes Bild ab. Zudem sorgten die Narren für reichlich Schabernack und Tollerei. Auch für den guten Ton war gesorgt. Neben traditionellen Musikvereinen stießen einige Guggenmusiken kräftig ins Horn – manchmal reichlich schräg, doch immer lautstark und mit voller Begeisterung. Fazit: Es war ein toller Nachmittag, an dem die Akteure ebenso viel Spaß hatten wie die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer.