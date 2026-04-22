Straßenradsport in Vaihingen Stuttgarter Frauen-Power für die Bundesliga
Unter dem Dach des Radsportvereins Stuttgart-Vaihingen gibt es Zuwachs: die Equipe Stuttgart Féminine. Wer und was steckt hinter dem Projekt?
Unter dem Dach des Radsportvereins Stuttgart-Vaihingen gibt es Zuwachs: die Equipe Stuttgart Féminine. Wer und was steckt hinter dem Projekt?
Der Radsportverein Stuttgart-Vaihingen ist mit seinem Männerteam in der Bundesliga längst etabliert. Davon sollen nun auch die Frauen profitieren. Mit der Equipe Stuttgart Féminine wird in der Saison 2026 ein Rad-Team aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt in der Frauen-Bundesliga am Start sein. „Der Frauenradsport verdient mehr Bühne. Wir wollen junge Frauen im Leistungsradsport gezielt fördern“, sagt Sandra Geyer, die Teammanagerin, die sich gemeinsam mit Antje Jäger den Job teilt und auch selber im Team fährt. Der Schwerpunkt soll auf der Altersklasse U 23 liegen, denn, so weiß Geyer, „die Förderungsmaßnahmen der Landesverbände enden ja meist mit der U 19“.