Die bereits vor gut einem Monat versprochenen positiven Perspektiven hat die Deutsche Bahn (DB) nun auch in einem „Update zum Fahrplan 2025“ offiziell und mit genauem Datum bestätigt: Auf der sogenannten kleinen Murrbahn pendelt die S-Bahn von Sonntag, 15. Dezember, wieder „bis auf Weiteres“ zwischen Marbach am Neckar und Backnang.

Strecke auf zehn Kilometern erheblich zerstört

Nach dem Unwetter und Starkregen Ende Juni, bei dem die Schienenstränge durch Erdrutsche und Murgänge auf einer Länge von etwa zehn Kilometern zum Teil erheblich zerstört wurden, hat die Bahn die Gleisanlagen mit umfangreichen Reparatur- und Präventionsmaßnahmen instandgesetzt. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember können damit auch Güterzüge die Strecke, die im Südwesten für flexible Transporte auf der Schiene wichtig ist, wieder nutzen. Unter anderem steht damit die kleine Murrbahn Anfang 2025 während der vorgesehenen Streckensperrungen für Bauarbeiten zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen für Umleitungen zur Verfügung.

Züge deutlich langsamer unterwegs

Ansonsten bietet die Strecke Marbach–Backnang dann morgens und nachmittags bis abends Platz für Züge der S 4. Von 5 bis 10 Uhr und von 13 bis 19 Uhr können die S-Bahnen stündlich fahren. Maßgeblich für den Stundentakt ist allerdings, wie die Bahn erläutert, „dass vorübergehend alle Züge noch mit deutlich verminderter Geschwindigkeit fahren müssen und sich dadurch in beide Richtungen etwa um acht Minuten längere Fahrzeiten ergeben“.

Damit sich vom Zugbetrieb auf der eingleisigen Strecke keine Verzögerungen in das S-Bahn-Netz übertragen, fahren die S-4-Züge zwischen Marbach und Backnang bis auf Weiteres im Pendelverkehr. Der S-4-Pendel fährt jeweils zur Minute 13 in Marbach ab und kommt zur Minute 34 in Backnang an. In der Gegenrichtung startet die S 4 jeweils zur Minute 43 in Backnang und erreicht zur Minute 04 Marbach. In Marbach besteht jeweils Anschluss von und nach Stuttgart Schwabstraße. Die S-Bahnen der S 4 zwischen Marbach und Stuttgart Schwabstraße fahren von montags bis samstags tagsüber durchgängig im 15-Minuten-Takt, darüber hinaus im Halbstundentakt. Damit wie üblich stündlich zwei Fahrten zwischen Marbach und Backnang angeboten werden können, setzt die Deutsche Bahn zusätzlich weiterhin Busse der Linie S4E ein. In Erdmannhausen liegt die Haltestelle für den Ersatzverkehr auch weiterhin im Ort.

Netze sichern Strecke vor Erdrutschen

Die DB hat für die Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf dieser Strecke Schlamm, Vegetation und Geröll in insgesamt elf Baufeldern entfernt. Wo Schlammstellen die Gleisanlagen beschädigt haben, hat die DB den Oberbau stabilisiert und Schienen und Schwellen getauscht. Darüber hinaus hat die DB, um Rutschungen zu vermeiden, Sicherungen mit Netzen errichtet. Um Murgänge von den Gleisanlagen fernzuhalten, wurden drei Zäune installiert.

Nach dem Fahrplanwechsel sind weitere Arbeiten vorgesehen, damit die Züge auf der Strecke wieder mit voller Geschwindigkeit fahren können. Der Termin für die Arbeiten wird derzeit noch mit den Fachdiensten und Baufirmen abgestimmt.