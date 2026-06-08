Streiche ufern aus: Unbekannte bauen im See am Freiberger Marktplatz Pyramide aus Stühlen

Wer am Mittwoch, 3. Juni, durch die Freiberger Innenstadt spaziert ist, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Aus dem See am Marktplatz ragten orangene Stühle, die pyramidenartig aufgeschichtet worden waren. Man konnte vielleicht sogar auf den Gedanken kommen, es mit einer neuen Kunst-Installation zu tun zu haben. Tatsächlich handelte es sich jedoch um keine Skulptur, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Das Ganze muss aus einer Nacht- und Nebelaktion heraus entstanden sein. Die Urheber sind unbekannt. Und während man mit viel gutem Willen in dem Fall noch von einem halbwegs harmlosen und sogar kreativen Streich sprechen könnte, wird ansonsten mit den Stühlen grober Unfug angestellt.

Die Sitzmöbel stammen aus der alten Oscar-Paret-Schule, die vor einigen Jahren neu errichtet wurde. Die Stühle seien zunächst in einem Lager aufbewahrt gewesen, ohne bestimmten Verwendungszweck, erklärt der Freiberger Bürgermeister Jan Hambach. Dann sei die Überlegung aufgekommen, im Stadtzentrum zusätzliche, flexible Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Die Nutzer sollten die Stühle so zusammenstellen können, wie sie gebraucht werden. „Zurück geht die Idee auf die IHK-Innenstadtberatung, dort wurde als eine Maßnahme die Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten vorgeschlagen“, sagt Jan Hambach.

Stadt würde das Angebot gerne beibehalten

Also wurden vor etwa zwei Wochen 25 Stühle aus dem Fundus der alten Oscar-Paret-Schule geholt und im Stadtzentrum platziert. Die Resonanz darauf ist sogar positiv, wie der Bürgermeister berichtet. „Und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen die Stühle nutzen. Daher würden wir das Angebot gerne aufrecht erhalten“, erklärt Hambach. Wenn da nicht ein Aber wäre.

Fast täglich schwimmen die Stühle im See, weil sie dort hineingeworfen werden. Foto: Stadt Freiberg

Regelmäßig werden die Stühle zweckentfremdet und in den See bugsiert. Mitarbeiter der Stadt hätten rückgemeldet, „dass es fast täglich vorkommt, dass einer oder mehrere Stühle im See landen“, sagt Hambach. Die Pyramide könne man ja zumindest noch in der Kategorie kreativer Streich einordnen. Und die Urheber seien eingeladen, „weitere Ideen zur Stadtgestaltung bei uns einzubringen“, erklärt der Rathauschef mit einem Augenzwinkern.

„Leider wurden ansonsten einige Stühle einfach nur in den See geworfen“, fügt er hinzu. Und das sei „ein respektloser Umgang mit öffentlichem Eigentum“.

Situation wird weiter beobachtet

Hambach und seine Mannschaft wollen die Situation jetzt weiter beobachten. Wenn pfleglich mit den mobilen Möbeln umgegangen wird, sollen sie bleiben. Wenn nicht, wandern sie wieder zurück ins Lager – und das Experiment wäre gescheitert.

Der Bürgermeister bittet aber auch Passanten darum, mit wachem Auge durchs Zentrum zu flanieren – und Menschen anzusprechen oder eine Meldung zu machen, „wenn die Stühle nicht sachgemäß genutzt, anderweitig Beschädigungen vorgenommen oder Müll hinterlassen wird“.