Streiche ufern aus: Unbekannte bauen im See am Freiberger Marktplatz Pyramide aus Stühlen

Wer am Mittwoch, 3. Juni, durch die Freiberger Innenstadt spaziert ist, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Aus dem See am Marktplatz ragten orangene Stühle, die pyramidenartig aufgeschichtet worden waren. Man konnte vielleicht sogar auf den Gedanken kommen, es mit einer neuen Kunst-Installation zu tun zu haben. Tatsächlich handelte es sich jedoch um keine Skulptur, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Das Ganze muss aus einer Nacht- und Nebelaktion heraus entstanden sein. Die Urheber sind unbekannt. Und während man mit viel gutem Willen in dem Fall noch von einem halbwegs harmlosen und sogar kreativen Streich sprechen könnte, wird ansonsten mit den Stühlen grober Unfug angestellt.