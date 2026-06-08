 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Unbekannte bauen im See am Freiberger Marktplatz Pyramide aus Stühlen

Streiche ufern aus Unbekannte bauen im See am Freiberger Marktplatz Pyramide aus Stühlen

Streiche ufern aus: Unbekannte bauen im See am Freiberger Marktplatz Pyramide aus Stühlen
1
Die aufgetürmten Stühle wirken fast wie eine Skulptur. Foto: Stadt Freiberg

In Freiberg (Kreis Ludwigsburg) sollen neuerdings mobile Stühle zum Verweilen einladen. Oft wird damit ärgerlicher Unfug angestellt. Doch jetzt gab es einen kreativen Streich.

Wer am Mittwoch, 3. Juni, durch die Freiberger Innenstadt spaziert ist, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Aus dem See am Marktplatz ragten orangene Stühle, die pyramidenartig aufgeschichtet worden waren. Man konnte vielleicht sogar auf den Gedanken kommen, es mit einer neuen Kunst-Installation zu tun zu haben. Tatsächlich handelte es sich jedoch um keine Skulptur, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Das Ganze muss aus einer Nacht- und Nebelaktion heraus entstanden sein. Die Urheber sind unbekannt. Und während man mit viel gutem Willen in dem Fall noch von einem halbwegs harmlosen und sogar kreativen Streich sprechen könnte, wird ansonsten mit den Stühlen grober Unfug angestellt.

 

Die Sitzmöbel stammen aus der alten Oscar-Paret-Schule, die vor einigen Jahren neu errichtet wurde. Die Stühle seien zunächst in einem Lager aufbewahrt gewesen, ohne bestimmten Verwendungszweck, erklärt der Freiberger Bürgermeister Jan Hambach. Dann sei die Überlegung aufgekommen, im Stadtzentrum zusätzliche, flexible Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Die Nutzer sollten die Stühle so zusammenstellen können, wie sie gebraucht werden. „Zurück geht die Idee auf die IHK-Innenstadtberatung, dort wurde als eine Maßnahme die Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten vorgeschlagen“, sagt Jan Hambach.

Stadt würde das Angebot gerne beibehalten

Also wurden vor etwa zwei Wochen 25 Stühle aus dem Fundus der alten Oscar-Paret-Schule geholt und im Stadtzentrum platziert. Die Resonanz darauf ist sogar positiv, wie der Bürgermeister berichtet. „Und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen die Stühle nutzen. Daher würden wir das Angebot gerne aufrecht erhalten“, erklärt Hambach. Wenn da nicht ein Aber wäre.

Fast täglich schwimmen die Stühle im See, weil sie dort hineingeworfen werden. Foto: Stadt Freiberg

Regelmäßig werden die Stühle zweckentfremdet und in den See bugsiert. Mitarbeiter der Stadt hätten rückgemeldet, „dass es fast täglich vorkommt, dass einer oder mehrere Stühle im See landen“, sagt Hambach. Die Pyramide könne man ja zumindest noch in der Kategorie kreativer Streich einordnen. Und die Urheber seien eingeladen, „weitere Ideen zur Stadtgestaltung bei uns einzubringen“, erklärt der Rathauschef mit einem Augenzwinkern.

Unsere Empfehlung für Sie

Millionenprojekt: Im zweiten Anlauf – in Freiberg soll ein Sportpark entstehen

Millionenprojekt Im zweiten Anlauf – in Freiberg soll ein Sportpark entstehen

Der TuS Freiberg (Kreis Ludwigsburg) bekommt sein eigenes Sportzentrum. Das Millionenprojekt soll dem Verein neue Mitglieder bescheren. Auch die Stadt möchte profitieren.

„Leider wurden ansonsten einige Stühle einfach nur in den See geworfen“, fügt er hinzu. Und das sei „ein respektloser Umgang mit öffentlichem Eigentum“.

Situation wird weiter beobachtet

Hambach und seine Mannschaft wollen die Situation jetzt weiter beobachten. Wenn pfleglich mit den mobilen Möbeln umgegangen wird, sollen sie bleiben. Wenn nicht, wandern sie wieder zurück ins Lager – und das Experiment wäre gescheitert.

Der Bürgermeister bittet aber auch Passanten darum, mit wachem Auge durchs Zentrum zu flanieren – und Menschen anzusprechen oder eine Meldung zu machen, „wenn die Stühle nicht sachgemäß genutzt, anderweitig Beschädigungen vorgenommen oder Müll hinterlassen wird“.

Weitere Themen

Bahnhof in Kornwestheim: „Rassisten“ und „Terroristen“ - Mann geht Kunden und Mitarbeiter an

Bahnhof in Kornwestheim „Rassisten“ und „Terroristen“ - Mann geht Kunden und Mitarbeiter an

Ein 38-Jähriger hat in Kornwestheim die Kunden und Mitarbeiter mehrerer Geschäfte beleidigt. Der Mann hatte zunächst in einer Bäckerei bestellt, ohne für die Waren zahlen zu wollen.
Von Julia Amrhein
Vorfall an der Sägmühle: Frei laufender Hund beißt Frau - Halter bestreitet Vorwurf

Vorfall an der Sägmühle Frei laufender Hund beißt Frau - Halter bestreitet Vorwurf

Eine 48-Jährige ging am Samstag an der Sägmühle bei Bietigheim-Bissingen spazieren, als ihr ein Hund entgegenkam, der zubiss. Der Halter des Tieres wies dies jedoch von sich.
Von Julia Amrhein
Flotte in Ludwigsburg wächst: Auch in der Wilhelmstraße gibts jetzt Carsharing

Flotte in Ludwigsburg wächst Auch in der Wilhelmstraße gibt's jetzt Carsharing

Das Stadtmobil in Ludwigsburg hat drei weitere Standorte in Betrieb genommen – neben jenem im Zentrum je eine in der Ost- und Weststadt. Ein Interimsstandort ist derweil Geschichte.
Von Andreas Hennings
Unfall im Hardtwald: Sekundenschlaf am Steuer - Seat-Fahrer fährt frontal gegen Baum

Unfall im Hardtwald Sekundenschlaf am Steuer - Seat-Fahrer fährt frontal gegen Baum

Ein 52-Jähriger ist Sonntagnacht auf dem Autobahnzubringer zwischen Großbottwar und Backnang am Steuer eingeschlafen und von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall gab es drei Verletzte.
Von Julia Amrhein
Verlassene Orte: Die fünf interessantesten Lost Places im Kreis Ludwigsburg

Verlassene Orte Die fünf interessantesten Lost Places im Kreis Ludwigsburg

Egal ob verfallene Kapelle oder ehemaliger Friedhof: Auch im Kreis gibt es einige verlassene Orte mit spannender Geschichte. Ein Überblick.
Von Julian Meier
Veranstaltungstipp: Lurchi, Karaoke und Feuershow – Kornwestheimer Tage stehen in den Startlöchern

Veranstaltungstipp Lurchi, Karaoke und Feuershow – Kornwestheimer Tage stehen in den Startlöchern

Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, wird auf dem Marktplatz und im Stadtpark einiges geboten – darunter das beliebte Karaoke bei den Städtischen Orchestern.
Von Kathrin Klette
Vermisstenfall in Ludwigsburg: Schwester verschwand im heutigen Blüba: „Ich war das übrig gebliebene Kind“

Vermisstenfall in Ludwigsburg Schwester verschwand im heutigen Blüba: „Ich war das übrig gebliebene Kind“

Lutz Gwinner war vier Jahre alt, als seine drei Jahre ältere Schwester Monika 1950 im Ludwigsburger Schlossgarten spurlos verschwand. Welche Folgen hatte das für ihn und die Familie?
Von Sabine Armbruster
Sonderfahrt in den Süden: Mit historischem IC von Ludwigsburg an den Lago di Lugano

Sonderfahrt in den Süden Mit historischem IC von Ludwigsburg an den Lago di Lugano

Eine Tagesfahrt am 27. Juni dürfte bei so manchem Kindheitserinnerungen wecken. Auf der landschaftlich sehenswerten Strecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Tag zu gestalten.
Von Andreas Hennings
Festival in Ludwigsburg: Sommerbeats im Schlosshof: Die schönsten Bilder vom „Melodic Wine“

Festival in Ludwigsburg Sommerbeats im Schlosshof: Die schönsten Bilder vom „Melodic Wine“

Bei „Melodic Wine“ wurde im Residenzschloss Ludwigsburg bis in die Nacht gefeiert. Unsere Bildergalerie zeigt die besten Eindrücke des Events – von lauten DJ-Sets bis zur Silent Disco.
Von Emanuel Hege
Aktion in Korntal-Münchingen: In prachtvollen Gärten verweilen und miteinander ins Gespräch kommen

Aktion in Korntal-Münchingen In prachtvollen Gärten verweilen und miteinander ins Gespräch kommen

Einmal im Jahr wird für die Öffentlichkeit geöffnet, was sonst für die Bewohner privates Refugium, Rückzugsort, Oase ist.
Von Franziska Kleiner
Weitere Artikel zu Marktplatz Ludwigsburg Freiberg am Neckar Pyramide See
 
 