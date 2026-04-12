Passagiere müssen sich am Montag und Dienstag auch in Stuttgart auf Flugausfälle einstellen. Grund: Die Piloten der Lufthansa-Gruppe sind zum Streik aufgerufen. Das muss man wissen.
12.04.2026 - 10:58 Uhr
Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe am Montag und Dienstag hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. Am Montag fallen mehrere Lufthansa-Flüge von und nach München und Frankfurt aus, wie aus der Abflug- und Ankunftstafel des Flughafens hervorging. Wie stark die Flüge von Eurowings von dem Ausstand betroffen sind, war zunächst unklar.