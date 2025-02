Am Freitag fahren in Stuttgart keine Stadtbahnen und Busse

Der Tarifkonflikt bei Bund und Kommunen erfasst nun auch den öffentlichen Personennahverkehr. Dort ruft die Gewerkschaft zum Warnstreiktag auf. Bereits an diesem Donnerstag gibt es in einem weiteren wichtigen Bereich Arbeitsniederlegungen.

Matthias Schiermeyer 19.02.2025 - 13:15 Uhr

Nachdem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst am Montag und Dienstag in Potsdam ohne sichtbare Fortschritte geblieben sind, weiten die Gewerkschaften jetzt ihre Warnstreiks aus. Dies betrifft vor allem den öffentlichen Personennahverkehr am Freitag sowie – bereits am Donnerstag – die Ver- und Entsorgungsbetriebe.