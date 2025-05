Streit in Esslingen

In Esslingen eskaliert ein Streit unter Mitbewohnern. Dabei wird ein Mann bei einer Messerattacke verletzt. Die Polizei ermittelt.

Gülay Alparslan 22.05.2025 - 13:04 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Gebäudes in Esslingen ist am Mittwochabend ein 29-Jähriger verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Plochinger Straße.