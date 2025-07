Es ist hochgradig unfair, was der Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht widerfahren ist, kommentiert Tobias Peter.

Tobias Peter 15.07.2025 - 17:54 Uhr

Ein Schneeball kann zur Lawine werden. Die Gefahr ist größer, wenn ihm immer wieder Schneebälle hinterhergeworfen werden. Im Prinzip gilt das alles auch für Bälle, die aus Schlamm und Schmutz geformt sind. So lässt sich das, was im Internet vielfach geschieht, treffend beschreiben. Der Begriffe soziale Netzwerke führt in die Irre. Asozial trifft es oft besser.