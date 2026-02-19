In der Debatte um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Stuttgart dringen SPD und Volt auf Kostentransparenz. An Äußerungen der Sozialbürgermeisterin entzündet sich Kritik.
19.02.2026 - 14:41 Uhr
– Als Maria Hackl jüngst las, was Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann im Interview mit unserer Redaktion zum Konfliktthema Eingliederungshilfe sagte, fiel sie „gleich zweimal aus den Pantoffeln“, wie sie jetzt sagte. Als sozialpolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion ist sie mit dem Thema bestens vertraut und hat ihrerseits eine Menge Fragen an das Sozialamt der Stadt.