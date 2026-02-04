Streit um Behindertenhilfe Stadt erklärt: „Müssen Bedarfe von 5367 Personen prüfen – Leute sind überlastet“
04.02.2026 - 06:00 Uhr
Das Thema sorgt für Aufregung: Die Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Stuttgart haben Forderungen in Millionenhöhe an die Stadt und beklagen lange Wartezeiten bei der Bedarfsermittlung. Die verantwortliche Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann verweist auf die Komplexität des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und pocht darauf, dass die Träger die Reihenfolge einhalten: erst die Prüfung durch die Stadt, dann die Leistungserbringung in den Einrichtungen.