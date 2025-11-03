Der Streit um die Grundsteuer-Erhöhung zwischen Tübingens OB Boris Palmer und Haus&Grund wird nun Thema in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht.
03.11.2025 - 11:32 Uhr
Die Stadt Tübingen macht Ernst im Streit um die Grundsteuer-Erhöhung und zieht – wie bereits von OB Boris Palmer angekündigt – gegen Haus&Grund vor Gericht: Die Unistadt hat beim Amtsgericht Tübingen eine einstweilige Verfügung gegen den Eigentümerverein beantragt, wie die Stadt am Montagvormittag in einer Mitteilung bekanntgab. „Ziel des Verfahrens ist es, die weitere Verbreitung der falschen Behauptung zu untersagen, die Stadt habe die Satzung zur Erhöhung der Grundsteuer B nicht ordnungsgemäß veröffentlicht“, heißt es.