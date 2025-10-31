Streit um Selbstbestimmung „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“
Zwei Transsexuelle berichten im Doppelinterview, wie man den Geschlechtseintrag wechselt – und was sie sich von den Mitmenschen wünschen.
Zwei Transsexuelle berichten im Doppelinterview, wie man den Geschlechtseintrag wechselt – und was sie sich von den Mitmenschen wünschen.
Ayrin Benu Beck ist nicht-binär und hat den Geschlechtseintrag unter dem Selbstbestimmungsgesetz ändern lassen. Beck ist 42 Jahre alt und lebt im Kreis Ludwigsburg. In diesem Gespräche spricht Beck mit der Transfrau Janka Kluge, 66, die in Stuttgart lebt. Kluge hat ihre Transition unter dem Transsexuellengesetz 1984 durchgemacht.