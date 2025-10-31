 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“

Streit um Selbstbestimmung „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“

Streit um Selbstbestimmung: „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“
1
Ayrin Benu Beck (links) und Janka Kluge berichten, wie sie ihren Geschlechtseintrag geändert haben – und was da früher alles dranhing. Foto: Archiv

Zwei Transsexuelle berichten im Doppelinterview, wie man den Geschlechtseintrag wechselt – und was sie sich von den Mitmenschen wünschen.

Ayrin Benu Beck ist nicht-binär und hat den Geschlechtseintrag unter dem Selbstbestimmungsgesetz ändern lassen. Beck ist 42 Jahre alt und lebt im Kreis Ludwigsburg. In diesem Gespräche spricht Beck mit der Transfrau Janka Kluge, 66, die in Stuttgart lebt. Kluge hat ihre Transition unter dem Transsexuellengesetz 1984 durchgemacht.

 

Janka, wie hast du 1984 unter dem Transsexuellengesetz deinen Namen ändern lassen?

Janka: Man musste mindestens 25 sein und seit mindestens drei Jahren den Wunsch haben, im anderen Geschlecht zu leben. Im April 1984 wurde ich 25, also hatte ich viel Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe in meinem Trans-Lebenslauf erzählt, dass ich mit elf Jahren im Jahr 1970 gemerkt habe, kein Junge zu sein. Erst durch einen Bravo-Artikel über eine Transfrau in Polen einige Jahre später erkannte ich: Das bin ich.

Ayrin, vermutlich kanntest du schon mehrere nicht-binäre Personen.

Ayrin: Jein. Transsexualität war schon einigermaßen bekannt, Nicht-Binärsein kaum. Ich nannte mich lange androgyn, weil es keinen Begriff gab. Erst mit dem Selbstbestimmungsgesetz kam das Wort „nicht-binär“ in die Diskussion. So habe ich realisiert, was ich bin. Am 1. August 2024 beantragte ich im Standesamt Ludwigsburg zwei neue Vornamen und die Streichung des Geschlechtseintrags. Nach drei Monaten Wartezeit wurde es offiziell. Ich musste nur per Unterschrift versichern, dass es meiner Identität entspricht.

Warum hast du bis zum Selbstbestimmungsgesetz gewartet?

Ayrin: Das TSG kannte nur Männer und Frauen. Die einzige Möglichkeit, einen anderen Geschlechtseintrag zu kriegen, war jedenfalls bis 2020 nach Paragraf 45b des Personenstandsgesetzes, aber nur für intergeschlechtliche Menschen. Das wäre theoretisch für mich möglich gewesen, aber die Chancen standen schlecht. Damals habe ich entschieden, auf das Selbstbestimmungsgesetz zu warten.

Unsere Empfehlung für Sie

Selbstbestimmungsgesetz: w/m/d – aber es bleibt kompliziert

Selbstbestimmungsgesetz w/m/d – aber es bleibt kompliziert

Seit einem Jahr ist es viel leichter, Geschlechtseintrag und Vorname zu ändern. Tausende haben das seither getan. Warum wird trotzdem weiter über das Thema gestritten?

Janka, bist du neidisch, dass es heute einfacher ist?

Janka: Ich freue mich für Transmenschen, dass sie es heute einfacher haben als ich. Neidisch? Ich wäre gerne früher transitioniert, aber wichtiger war, dass es überhaupt eine Möglichkeit gab.

Was würdet ihr am Selbstbestimmungsgesetz ändern?

Ayrin: Das Grundmisstrauen muss weg. Manche tun so, als wäre das Selbstbestimmungsgesetz ein goldenes Ticket, um Menschen zu missbrauchen. Deswegen gibt es wahrscheinlich den Paragrafen, der sagt, dass das Hausrecht zum Beispiel beim Zugang zu Saunas weiter gilt. Aber wer sich danebenbenimmt, muss so oder so Konsequenzen tragen.

Janka: Ich finde das Hausrecht wichtig. Aber ich finde auch das Misstrauen gegenüber Transmenschen schade. Und ich halte das Jahr Wartezeit, bevor man die Namensänderung oder den Geschlechtseintrag wieder rückgängig machen kann, für menschenunwürdig. Ich finde, wir sollten entweder den Menschen trauen, das Richtige für sich zu machen, oder nicht.

Was bedeuten euch die neuen Namen?

Ayrin: Erst wollte ich meinen alten Namen behalten, merkte aber, er passt nicht mehr. „Benu“ ist ein alter Spitzname und steht wie der Phönix für Wiedergeburt. „Ayrin“ fand ich zufällig – es fängt mit demselben Buchstaben an wie mein Deadname, ist Geschlechtsneutral, bedeutet im kurdischen Neuanfang aber auch feurig.

Janka: Als das TSG kam, kaufte ich ein Namensbuch. Der neue weibliche Name sollte mit dem gleichen Buchstaben beginnen wie der alte und keiner Frau gehören, die ich kenne. „Janka“ war neu, schön und stimmte für mich.

Die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz wurde von der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich angefacht. Bevor sie untertauchte, änderte sie ihren Geschlechtseintrag.

Ayrin: Letztendlich war die ganze Debatte rein akademisch, weil Liebich die Haft nicht angetreten hat. Es war nur eine Provokation unter vielen.

Janka: Liebich war organisierte davor Proteste gegen Christopher Street Days und beschimpfte Transmenschen als „Transfaschisten“. Kurz vor Haftantritt änderte Liebich den Geschlechtseintrag, um das Gesetz lächerlich zu machen. Danach zeigte Liebich viele Menschen wegen Nennung des alten Namens und Geschlechts nach dem Offenbarungsverbot im Gesetz an, allein mich über 30 Mal.

Janka, du hast damals nur den Namen geändert. Warum hast du später auch den Personenstand geändert?

Janka: In den 1980ern wurde mit dem Namen zwar praktisch auch das Geschlecht geändert, aber nicht im Geburtenregister. Mir reichte es, von 1984 an als „Frau Kluge“ zu leben. Für den geänderten Geschlechtseintrag im Geburtenregister hätte ich eine Operation gebraucht. Der unterzog ich mich zwar 1989 – stellte den Antrag aber erst viel später, als meine Partnerin und ich eine Wohnung kauften und rechtliche Absicherung brauchten. Heiraten konnten zwei Frauen damals nicht. Hätten wir geheiratet, wäre ich rein rechtlich wieder ein Mann geworden. Wir mussten deshalb eine Lebenspartnerschaft eintragen. Das wäre ohne weiblichen Eintrag im Geburtenregister aber nicht möglich gewesen.

Was wünscht ihr euch für Transmenschen in den nächsten Jahren?

Ayrin: Beim Selbstbestimmungsgesetz sollten wir nicht mit einem kompletten Grundmisstrauen an Personen herangehen, sondern Personen bestrafen, die es offensichtlich missbrauchen. Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind – ohne dauernde Rechtfertigung. Dieser vorauseilende Gehorsam gegenüber einer konservativen und misstrauischen Klientel muss aufhören.

Janka: Ich wünsche mir, dass wir als Transmenschen in der Zukunft akzeptiert werden. Das Selbstbestimmungsgesetz steht nächsten Juli schon zur Evaluation, was eigentlich viel zu früh ist. Da sollte aber auf jeden Fall ein Paragraf rein, der eindeutig sagt, dass ein Missbrauch strafbar ist. So ist es im Personenstandsgesetz der Schweiz.

Weitere Themen

Streit um Selbstbestimmung: „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“

Streit um Selbstbestimmung „Menschen sollen leben dürfen, wie sie sind“

Zwei Transsexuelle berichten im Doppelinterview, wie man den Geschlechtseintrag wechselt – und was sie sich von den Mitmenschen wünschen.
Von Joel Lev-Tov
Landgericht Stuttgart zieht um: Interim am Pragsattel –Rechtsprechung im „Bauch der Schildkröte“

Landgericht Stuttgart zieht um Interim am Pragsattel –Rechtsprechung im „Bauch der Schildkröte“

Es ist ein Umzug der Superlative: Für voraussichtlich 100 Millionen Euro wird am Pragsattel ein Interimsquartier für das Stuttgarter Landgericht gebaut.
Von Christine Bilger
Halloween-Hype: Das Skelett im Supermarkt

Halloween-Hype Das Skelett im Supermarkt

Halloween kennt jeder, doch wie sieht es mit den Feiertagen aus? Die Kirche muss sich etwas einfallen lassen, um noch wahrgenommen zu werden. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Start-up aus Stuttgart: Mamahaus: Der Spielplatz für zuhause im Abo

Start-up aus Stuttgart: Mamahaus Der Spielplatz für zuhause im Abo

Klettertürme, Spieltürme, Stapelsteine – die Stuttgarterin Desiree Behrens vermietet Bewegungselemente an Familien und Kindertagesstätten.
Von Ina Schäfer
Unfall in Stuttgart-Möhringen: Mercedes kracht gegen Ampelmast – Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss

Unfall in Stuttgart-Möhringen Mercedes kracht gegen Ampelmast – Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss

In Stuttgart-Möhringen prallt ein Mercedes am Donnerstagabend gegen einen Ampelmast. Der Fahrer bleibt unverletzt. Was bisher bekannt ist.
Von alp
S-Bahnverkehr Stuttgart: Signalstörung bringt mehrere S-Bahnlinien aus dem Takt

S-Bahnverkehr Stuttgart Signalstörung bringt mehrere S-Bahnlinien aus dem Takt

Eine Signalstörung zwischen Stuttgart-Nord und Zuffenhausen bringt am Donnerstagabend die S-Bahnlinien S4, S5, S6/S60 aus dem Takt. Die S62 entfällt bis auf Weiteres.
Von Matthias Kapaun
Tanzverbot an Halloween und Allerheiligen?

10.000 Euro Strafe Kein Tanzverbot an Halloween – aber an Allerheiligen

Stuttgart aufgepasst: An stillen Feiertagen drohen Gastronomen und Partygängern hohe Bußgelder für Tanzveranstaltungen. Aber welche Zeiten sind dieses Wochenende tabu?
Von red/mmf/mic
Halloween in Stuttgart: Das sind bei Kindern und Jugendlichen die beliebtesten Kostüme für Freitagabend

Halloween in Stuttgart Das sind bei Kindern und Jugendlichen die beliebtesten Kostüme für Freitagabend

Mit welchen Verkleidungen kann man dieses Jahr auf Halloween-Partys aufkreuzen? Wir haben im größten Kostümladen Stuttgarts nachgefragt. Auch ein Last Minute-Tipp ist dabei.
Von Mia Seher
Stuttgarter startet „Streetmeet“: Philosoph und Kind – warum Boris Eschwey in aller Welt Fremde fotografiert

Stuttgarter startet „Streetmeet“ Philosoph und Kind – warum Boris Eschwey in aller Welt Fremde fotografiert

Boris Eschwey ist mit Block, Bleistift und Foto unterwegs. Einen Tag lang trifft er einen Menschen, hört zu, fotografiert und schreibt. Das nennt er „Streetmeet“. Was steckt dahinter?
Von Iris Frey
Feiern am Wochenende: Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Feiern am Wochenende Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot im Kessel. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wir verraten euch, auf welchen Veranstaltungen ihr trotzdem Spaß haben könnt.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Stuttgart Interview Transsexualität
 