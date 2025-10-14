Der Streit im Leonhardsviertel verschärft sich: Die Bezirksvorsteherin stellt sich vor die Uhu-Bar – Anwohner werfen ihr deshalb „Ungleichbehandlung“ vor. Es kommt zum Eklat.
14.10.2025 - 16:54 Uhr
Im Stuttgarter Leonhardsviertel prallen die Interessen von Anwohnern und Gastronomen heftig aufeinander. Wie festgefahren die Situation ist und wie sehr die Emotionen hochkochen, hat sich am Montagabend im Bezirksbeirat Stuttgart-Mitte gezeigt. Wirte erklären, sie fürchteten um ihre Existenz. Sie werfen der Stadtverwaltung „Ungleichbehandlung“ und „Untätigkeit“ im Umgang mit der Altstadt vor.