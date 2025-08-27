Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann torpediert das Bürgerbegehren, weil er neue Wohnungen auf den Gleisflächen gefährdet sieht. Die Initiatoren werfen ihm falsche Zahlen vor.
Der Mietervereinsvorsitzende Rolf Gaßmann ist mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Kopfbahnhofs zusammengerasselt, weil sie in diesem Zusammenhang die Wohnbebauung auf dem Teilgebiet A 2 des Rosensteinviertels für entbehrlich halten. Er kritisiert nicht nur die Aktion, für die gerade 20 000 Unterstützerunterschriften gesammelt werden, um den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu verhindern, sondern hat dazu aufgerufen, das Bürgerbegehren nicht zu unterstützen. Man könne nicht gleichzeitig den Wohnungsmangel beklagen und dann den Bau von bis zu 1600 Einheiten verhindern wollen. Repräsentanten wie Stadtrat Hannes Rockenbauch (SÖS) und das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 werfen dem Vereinsvorsitzenden Realitätsverlust vor. Und er agiere mit falschen Zahlen.