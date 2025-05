Körperverletzung am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen

Was am Dienstag als Streit zwischen zwei Männern im Zug beginnt, endet in einer handfesten Auseinandersetzung am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).

mmf 28.05.2025 - 14:14 Uhr

Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Folgen gekommen.