 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Showdown naht: Termin für den Steinbruch-Prozess steht fest

Strittige Erweiterungspläne Showdown naht: Termin für den Steinbruch-Prozess steht fest

Strittige Erweiterungspläne: Showdown naht: Termin für den Steinbruch-Prozess steht fest
1
Die Abbaufläche im Steinbruch ist begrenzt. Deshalb streben die Betreiber eine Erweiterung an. Foto: Ralf Poller/avanti)

Per Eilverfahren wurde die Erweiterung des Steinbruchs bei Marbach (Kreis Ludwigsburg) ausgebremst. Doch wer auf Sicht die besseren Karten hat, wird sich früher als erwartet zeigen.

Die Fronten zwischen der Firma Klöpfer als Steinbruch-Betreiber und der Stadt Marbach sind verhärtet. Das Unternehmen möchte seine Anlage vor den Toren des Ortsteils Rielingshausen um rund neun Hektar erweitern. Die Kommune lehnt das kategorisch ab. Zeit hat sich die Stadt in der Sache über ein Eilverfahren beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) verschafft. Der VGH setzte im September 2025 den überarbeiteten Regionalplan zur Rohstoffsicherung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug – womit auch die Ausbauabsichten fürs Erste vereitelt wurden. Doch schon in wenigen Monaten wird sich zeigen, ob diese Entscheidung von Dauer ist.

 

Im Marbacher Rathaus war man davon ausgegangen, dass es unter Umständen Jahre dauern könnte, bis der Prozess startet. Der VGH in Mannheim hat nun aber das Hauptverfahren der Normenkontrollklage gegen die Satzung des fortgeschriebenen Regionalplans bereits terminiert. Demnach finde die mündliche Verhandlung am 19. November statt, berichtet Pressesprecherin Andrea Kloster.

VGH: Ermittlungstiefe nicht ausreichend

Die Kommune erhebe eine „Vielzahl formeller und materieller Rügen gegen die Planänderung“, erklärt Kloster. Und der VGH-Senat hatte seine Entscheidung im Eilverfahren unter anderem damit begründet, dass vereinfacht ausgedrückt eine Neufassung des Regionalplans nach den Richtlinien des Landesplanungsgesetzes nicht erforderlich gewesen sei. Darüber hinaus hätten Bedenken bestanden, „ob die Ermittlungstiefe mit Blick auf das Naturschutzrecht“ ausreichend gewesen sei.

Der VRS-Planungschef Thomas Kiwitt räumt Versäumnisse bei der Fortschreibung des Regionalplans ein. Foto: Archiv (Lichtgut/Leif Piechowski)

Thomas Kiwitt, Technischer Direktor des Verbands Region Stuttgart (VRS), räumt ein, „dass in der Betrachtung der Vorschriften zum Bodenschutz ein Plansatz des Landesentwicklungsplanes nicht explizit betrachtet wurde“. Das sei ein Versäumnis. „Denn unsere Aufgabe ist es natürlich, ein rechtlich nicht zu beanstandendes Planungsverfahren und -ergebnis zu organisieren“, stellt Kiwitt klar.

Gleichwohl habe „eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aspekten Bodenschutz und Eingriffe in die Landwirtschaft stattgefunden“. In der Region Stuttgart „mit einer bekanntermaßen sehr großflächig vorhandenen hervorragenden Bodenqualität und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ginge das gar nicht anders“. Das besondere Problem entstehe gerade daraus, „dass genau unter diesen guten Böden zumeist auch die relativ geringen Rohstoffvorkommen liegen, die in der Region ebenso dringend gebraucht werden“.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Gewerbegebiet bei Marbach: Hainbuch legt Pläne für Erweiterung im Gewerbegebiet auf Eis

Neues Gewerbegebiet bei Marbach Hainbuch legt Pläne für Erweiterung im Gewerbegebiet auf Eis

Das neue Gewerbegebiet zwischen Marbach und Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) kann nun doch in vollem Umfang entwickelt werden. Ein großer Betrieb klinkt sich aber fürs Erste aus.

Kiwitt betont zudem, dass es einen Auftrag des Landes gebe, abbauwürdige Lagerstätten im Regionalplan auszuweisen. „Dazu ist es selbstverständlich auch erforderlich, dass Unternehmen diese Vorkommen abbauen. Daher gibt es einen entsprechenden Austausch mit der Firma Klöpfer, schon weil auch deren Interessen in die regionalplanerische Entscheidungsfindung eingehen müssen“, erklärt der VRS-Chefplaner. Und obwohl die Hauptverhandlung mittlerweile auf November anberaumt ist, „prüfen wir Möglichkeiten zur Beschleunigung des laufenden Genehmigungsverfahrens“.

Steinbruch-Betreiber glaubt, dass der Plan Bestand haben wird

Matthias Klöpfer vom Steinbruch-Betreiber betont, dass sein Unternehmen die eigenen Hausaufgaben erledigt habe. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Das dürfte Matthias Klöpfer vom Steinbruch-Betreiber gerne hören. „Unser Ziel bleibt es, auch künftig eine regionale Rohstoffversorgung im Einklang mit Mensch und Natur sicherzustellen“, betont er. Außerdem zeigt er sich zuversichtlich, am Ende in der Erweiterungsfläche Gestein abbauen zu können. Man habe die eigenen Hausaufgaben sorgfältig erledigt. Er gehe weiter davon aus, dass „die Planung Bestand haben wird“.

Klöpfer weist ferner darauf hin, dass der VRS im Zusammenhang mit der Normenkontrollklage zur Regionalplanänderung öffentlich habe verlautbaren lassen, offene Fragen zu klären.

Weitere Themen

Strittige Erweiterungspläne: Showdown naht: Termin für den Steinbruch-Prozess steht fest

Strittige Erweiterungspläne Showdown naht: Termin für den Steinbruch-Prozess steht fest

Per Eilverfahren wurde die Erweiterung des Steinbruchs bei Marbach (Kreis Ludwigsburg) ausgebremst. Doch wer auf Sicht die besseren Karten hat, wird sich früher als erwartet zeigen.
Von Christian Kempf
Verkehrszählung in Ludwigsburg: Weniger Autos in der Stadt unterwegs – Ludwigsburger sind trotzdem unzufrieden

Verkehrszählung in Ludwigsburg Weniger Autos in der Stadt unterwegs – Ludwigsburger sind trotzdem unzufrieden

Mehr Fußgänger, eine überquellende Autobahn und sinkende Schulnoten für die Stadt: Die jüngsten Verkehrserhebungen offenbaren ein paar interessante Erkenntnisse.
Von Kathrin Klette
Für Groß und Klein: Sandmurmelbahnen eröffnen im Blühenden Barock

Für Groß und Klein Sandmurmelbahnen eröffnen im Blühenden Barock

Die neue Attraktion im Ostgarten des BlüBas in Ludwigsburg wird am kommenden Wochenende eingeweiht. Sie soll Groß und Klein gleichermaßen begeistern.
Von Andreas Hennings
Arbeiten am Marbacher Bahnhof: Sechs Monate ohne Aufzug: Unterführung am Bahnhof wird saniert

Arbeiten am Marbacher Bahnhof Sechs Monate ohne Aufzug: Unterführung am Bahnhof wird saniert

Die Bahn modernisiert die Unterführung in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Im Mai oder Juni soll es schon losgehen. Einschränkungen seien dann unvermeidlich, kündigt der Konzern an.
Von Christian Kempf
Weiterer Raub in Ludwigsburg: Unbekannte fragen nach Zigaretten und schlagen dann zu

Weiterer Raub in Ludwigsburg Unbekannte fragen nach Zigaretten und schlagen dann zu

Unbekannte haben einen 19- und einen 20-Jährigen nahe der Bärenwiese nach Zigaretten gefragt, diese dann verprügelt und ausgeraubt. Ein ähnlicher Fall hat sich am Wochenende ereignet.
Von Julia Amrhein
Neueröffnung in Freiberg am Neckar: Vintage-Fußballtrikots mit Echtheitsgarantie - Spezialisierung auf den VfB Stuttgart

Neueröffnung in Freiberg am Neckar Vintage-Fußballtrikots mit Echtheitsgarantie - Spezialisierung auf den VfB Stuttgart

Joga Bonito öffnet im Mai in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Das Geschäft hat nostalgische Fußballshirts im Angebot. Die Trikots werden sogar in der Modewelt mächtig gehypt.
Von Christian Kempf
Neueröffnung in Bietigheim: „Brücke nach Vietnam“ – neues Restaurant mit besonderer Note

Neueröffnung in Bietigheim „Brücke nach Vietnam“ – neues Restaurant mit besonderer Note

Südostasiatische Küche und Kultur verspricht das neue Restaurant „Nam An“ in Bietigheims Altstadt (Kreis Ludwigsburg). Warum der Betreiber mit mehr als Geschmack überzeugen will.
Von Frank Ruppert
Vorfall in Korntal-Münchingen: „Ich bringe dich um“: Mann geht mit einem Baseballschläger auf Jüngeren los

Vorfall in Korntal-Münchingen „Ich bringe dich um“: Mann geht mit einem Baseballschläger auf Jüngeren los

Großeinsatz der Polizei: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Münchingen gerät vollends aus dem Ruder. Einer flieht vor der Polizei.
Von Thomas K. Slotwinski
Neueröffnung: Ein-Euro-Döner, Buffet und Musik: Neues türkisches Restaurant in Ludwigsburg

Neueröffnung Ein-Euro-Döner, Buffet und Musik: Neues türkisches Restaurant in Ludwigsburg

Nach zwei gescheiterten Versuchen hat in der Kirchstraße wieder ein Restaurant eröffnet. Mit gesundem Essen und Unterhaltung soll das Schicksal der Vorgänger vermieden werden.
Von Julian Meier
Bahnhof in Bietigheim gesperrt: 36-Jähriger wird getreten und geschlagen – Streit verlagert sich auf die Gleise

Bahnhof in Bietigheim gesperrt 36-Jähriger wird getreten und geschlagen – Streit verlagert sich auf die Gleise

Der Bahnhof Bietigheim-Bissingen musste am Mittwoch gesperrt werden, nachdem ein Streit dreier Männer eskaliert ist. Ein 36-Jähriger wurde – teils sogar auf den Gleisen – verprügelt.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Steinbruch Erweiterung Marbach am Neckar Verwaltungsgerichtshof Verfahren Termin
 
 