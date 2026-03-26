Die Fronten zwischen der Firma Klöpfer als Steinbruch-Betreiber und der Stadt Marbach sind verhärtet. Das Unternehmen möchte seine Anlage vor den Toren des Ortsteils Rielingshausen um rund neun Hektar erweitern. Die Kommune lehnt das kategorisch ab. Zeit hat sich die Stadt in der Sache über ein Eilverfahren beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) verschafft. Der VGH setzte im September 2025 den überarbeiteten Regionalplan zur Rohstoffsicherung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug – womit auch die Ausbauabsichten fürs Erste vereitelt wurden. Doch schon in wenigen Monaten wird sich zeigen, ob diese Entscheidung von Dauer ist.