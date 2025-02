Was lange währt, wird endlich gut: Mit mehr als zwei Jahren Verspätung nimmt die EnBW ihre Gasturbine in Marbach (Kreis Ludwigsburg) in Betrieb. Sie dient der Netzstabilisierung.

Oliver von Schaewen 14.02.2025 - 20:00 Uhr

Erleichterung ist spürbar an diesem Vormittag in der Halle der neuen EnBW-Netzstabilitätsanlage in Marbach. Die Beteiligten haben eine fast viereinhalbjährige Leidenszeit hinter sich. Nun endlich – mit mehr als zwei Jahren Verspätung – geht die Gasturbine offiziell in Betrieb. Eingeschaltet wird sie aber vorerst nicht.