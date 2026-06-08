Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen prüfen Sicherheitskreise einen gezielten Anschlag. Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin, heißt es.

red/dpa/lsw 08.06.2026 - 14:20 Uhr

Der Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen könnte nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen gezielt gelegt worden sein. Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Hinweise auf einen möglichen Drahtzieher im Ausland gebe es nicht.