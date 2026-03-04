In einer Übung simuliert die Stadt Herrenberg am 5. März den Krisenfall. Ziel ist es, dass die Verwaltung bei einem Stromausfall arbeitsfähig und die Infrastruktur gesichert bleibt.
04.03.2026 - 19:11 Uhr
Die Stadtverwaltung Herrenberg führt am Donnerstag, 5. März, in den Abendstunden gemeinsam mit der städtischen IT-Abteilung und der Stabstelle für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz eine Übung zur Notstromversorgung durch. In dem Szenario betroffen sind mehrere städtische Gebäude, darunter das Rathaus, das Oberamt, die Alte Turnhalle sowie das Feuerwehrhaus im Jahnweg.