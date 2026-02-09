Am Sonntagabend kommt es im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach zum dritten Mal innerhalb einer Woche zu einem Stromausfall – für 34 Minuten. Die Ursache ist dieses Mal eine andere.

Einige Menschen in Feuerbach mussten in der vergangenen Woche gleich dreimal für mehrere Minuten ohne Strom auskommen: Nach zwei Stromausfällen am Donnerstagvormittag folgte am Sonntagabend der dritte. Das bestätigt der Netzbetreiber Stuttgart Netze auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatten sich Leser an unsere Redaktion gewandt und von der erneuten Stromstörung, die nur einen kleinen Teil des Stadtbezirks betraf, berichtet.

 

34 Minuten lang ab 19.29 Uhr war der Strom weg, teilte ein Sprecher von Stuttgart Netze mit. Um 20.03 Uhr sei der Fehler behoben worden – und die betroffenen Gebäude wurden wieder mit Strom versorgt. Anders als am Donnerstag, als der Schaltfehler eines Mitarbeiters in einem Umspannwerk einen kurzen, großflächigen Stromausfall in ganz Stuttgart auslöste, war die Ursache dieses Mal eine andere.

Ein Kabelfehler in dem rund 5600 Kilometer langen Kabelnetz durch Stuttgart habe zu der Stromstörung am Sonntagabend in Feuerbach geführt. Es handelte sich um eine sogenannte Mittelspannungsstörung, erklärt der Sprecher. Durch eine Umschaltung konnten die betroffenen Gebäude bereits am Sonntagabend wieder mit Strom versorgt werden. Im Laufe dieses Montags rückte dann ein Team aus, um den entsprechenden Kabelabschnitt zu reparieren, heißt es vom Netzbetreiber.