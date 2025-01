Ein für 135 Millionen Euro verkauftes Uhlenhaut-Coupé ist mit Abstand der wertvollste Oldtimer. Doch die Spitze rückt bald näher zusammen, wenn die nächste Mercedes-Ikone versteigert wird: der Stromlinienwagen W 196 R, Baujahr 1954.

Peter Stolterfoht 11.01.2025 - 09:00 Uhr

Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, gehört zu den etwas zu oft bemühten Weisheiten des Fußballs. Erschwerend hinzu kommt: dieses Alles-ist-möglich-Motiv passt viel besser zu anderen Branchen. Zum Auktionsgeschäft, beispielsweise. Auf Vorhersagen in diesem Metier kann man sich so wenig verlassen wie in den Bergen auf den Sieben-Tage-Wetterbericht. Und dann werden vor Versteigerungen die Fragezeichen auch noch größer, je exklusiver das Exponat ist.