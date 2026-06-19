Studie aus Niederlanden: Schützt Migräne vor Demenz?

Brain Fog, Orientierungs-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen: Allein ihre Symptome lassen viele Migräne-Patienten befürchten, dass sie von einem Anfall zum nächsten in die Demenz rutschen. Doch eine holländische Studie widerspricht nun dieser – auch unter Ärzten weit verbreiteten – Theorie.

Das Forscherteam vom Erasmus University Medical Center in Rotterdam hat fast ein Jahrzehnt lang rund 7000 Erwachsene im Alter über 45 begleitet, von denen anfangs 15 Prozent unter einer diagnostizierten Migräne litten, aber noch niemand die Symptome einer Demenz zeigte. In den darauffolgenden Jahren wurden sie regelmäßig untersucht und kognitiven Screenings unterzogen. 491 von ihnen entwickelten in dieser Zeit eine Demenz, 379 davon Alzheimer. Migräne-Patienten waren jedoch eher selten darunter. Sie zeigten ein um 30 Prozent geringeres Demenzrisiko und ein um 42 Prozent verringertes Risiko für Alzheimer.

Sogar bessere Hirndurchblutung

Was die Frage aufwirft, wie ausgerechnet eine Erkrankung, bei deren Patienten man im MRT deutliche Veränderungen im Hirngewebe gefunden hat, vor Hirnfunktionsstörungen schützen kann. Studienleiter Kamran Ikram verweist in diesem Zusammenhang auf Untersuchungen an den Blutgefäßen von Migräne-Patienten: „Sie zeigten eine bessere Hirndurchblutung und weniger Kalkablagerungen in der Halsschlagader.“ Dies spreche dafür, dass die Sauerstoffversorgung im Gehirn bei ihnen nicht etwa schlechter, sondern besser als bei anderen Menschen ist.

Einige Schmerzexperten sprechen sogar davon, dass es sich bei den Migräne-Attacken um ein Reset-Programm des Gehirns handelt, mit dem es versucht, Ungleichgewichte in der Reizverarbeitung abzubauen und sich vor einem damit einhergehenden Energiemangel zu schützen. Demnach haut also das überstrapazierte Denkorgan die Schmerzbremse ein, um sich selbst herunterzudimmen.

Oder liegt es vor allem an den schmerzlindernden Medikamenten?

Gudrun Goßrau vom Kopfschmerzzentrum am Uniklinikum Dresden sieht in den Befunden aus Holland zunächst einmal eine gute Nachricht für die über zehn Millionen Migräne-Kranken in Deutschland: „Sie wissen jetzt, dass ein optimistischer Blick in die Zukunft durchaus eine wissenschaftliche Basis hat.“ Die Neurologin warnt jedoch auch davor, die Studie zu hoch zu gewichten.

Denn viele Migräne-Patienten achten nach dem Erhalt ihrer Diagnose mehr auf ihre Gesundheit als vorher. Es könnte also sein, dass ihr geringeres Demenzrisiko weniger in ihrer Krankheit als in ihrem verbesserten Lebensstil begründet ist. Ganz zu schweigen davon, dass sie in der Regel auch schmerzlindernde Medikamente einnehmen. „Über die wird diskutiert“, so Goßrau, „dass sie aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung einen gewissen Schutz vor Demenz aufbauen“.

Schmerztabletten sind aber keine Lösung

Nahrung erhält diese Theorie durch eine Studie, die kürzlich an der Erasmus University durchgeführt wurde. Hier zeigten diejenigen der rund 2000 Probanden ein um 12 Prozent niedrigeres Demenzrisiko, die länger als zwei Jahre lang Nicht-Steroidale Antirheumatika (NSAR) eingenommen hatten. Ikram, der auch in diese Untersuchung involviert war, betont jedoch, dass dies kein Freibrief für die tägliche Einnahme der Mittel sei, um sich kognitiv fit zu halten. Dazu seien deren potenzielle Nebenwirkungen – wie etwa Magen- und Darmgeschwüre – zu schwerwiegend. Außerdem betont der holländische Neurologe, dass eine wiederholte kurzfristige Einnahme der Mittel das Demenzrisiko sogar um 4 Prozent ansteigen ließ. Die beliebte Alltagspraxis also, jedes kleinere Weh-Wehchen gleich mit dem Einwerfen von Schmerztabletten zu beantworten, ist im Hinblick auf den Demenzschutz eher kontraproduktiv.

Was aber gerade für Migräne-Patienten keineswegs heißt, dass sie sich irgendwie unbehandelt durch ihr Leiden hangeln sollen. „In diesem Falle steigt, wegen der chronischen Belastung durch das Leiden, das Risiko für eine Depression“, warnt Goßrau. „Und die erhöht wiederum das Demenzrisiko.“ Die Neurologin interpretiert die holländische Studie daher als Bestätigung für die Forderung, „dass Migräne diagnostiziert, ernst genommen und spezifisch behandelt wird“. Doch da besteht noch ein starker Nachholbedarf.

Laut Umfragen der Europäischen Migräne- und Kopfschmerzallianz glauben 93 Prozent der Migräne-Kranken, dass die Öffentlichkeit die Krankheit nicht richtig versteht; und 74 Prozent gehen sogar davon aus, dass medizinische Fachkräfte ihr Problem nicht ernst nehmen. 35 Prozent von ihnen zögern deshalb den Arztbesuch heraus, oder sie vermeiden ihn gleich ganz.