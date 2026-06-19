Studie aus Niederlanden Schützt Migräne vor Demenz?
Viele Migräne-Patienten fürchten, dass Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme erste Anzeichen für die Entwicklung einer Demenz sind. Forscher geben jetzt Entwarnung.
Viele Migräne-Patienten fürchten, dass Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme erste Anzeichen für die Entwicklung einer Demenz sind. Forscher geben jetzt Entwarnung.
Allein durch ihren Konsum verursachen die reichsten zehn Prozent der Menschheit enorme Umweltschäden – und werden kaum zur Verantwortung gezogen. Sie leben vor allem auf zwei Kontinenten.
Wölfe fürchten den Menschen – selbst in geschützten Gebieten. Warum das so ist und was das über unsere Rolle in der Natur verrät, zeigt eine neue Studie.
Eine Welle tief im Erdkern brachte Japan ins Rutschen: Wissenschaftler entdecken, wie das große Erdbeben von 2011 das Land um Millimeter verschob – und warnen vor unerkannten Risiken.