Laut einer Hohenheimer Studie teilen 17 Prozent der Deutschen rechtspopulistische Ansichten – im Osten deutlich mehr als im Westen. Besonders betroffen sind Männer mittleren Alters.
23.10.2025 - 16:26 Uhr
Rund 17 Prozent der Deutschen haben einer Studie zufolge ein rechtspopulistisches Weltbild. Wie die Universität Hohenheim in Stuttgart am Donnerstag mitteilte, lag der Anteil im Osten Deutschlands mit 28 Prozent deutlich höher als im Westen mit 15 Prozent. Besonders stark vertreten waren entsprechende Einstellungen bei Männern zwischen 45 und 59 Jahren, am seltensten bei Frau über 60 Jahren.