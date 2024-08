Geiselnahme vor 50 Jahren Was ist das Stockholm-Syndrom?

Der Gangster Jan-Erik Olsson stürmt am 23. August 1973 mit einer Maschinenpistole bewaffnet in die Kreditbanken im Zentrum von Stockholm. Er nimmt vier Angestellte als Geiseln. Wann in den folgenden sechs Tagen passiert, wird in die Kriminalgeschichte als Stockholm-Syndrom eingehen.