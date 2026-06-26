Studio-Theater Endlich wird Gretchens ganze Geschichte erzählt
Das Studio-Theater in Stuttgart zeigt zu der Frau in „Faust“ eine musikalische Performance, die Goethe und Gegenwart verknüpft. Wie gelingt das?
Das Studio-Theater in Stuttgart zeigt zu der Frau in „Faust“ eine musikalische Performance, die Goethe und Gegenwart verknüpft. Wie gelingt das?
Es fängt ganz harmlos an. Vier Mädchen schmökern in Mädchenzeitschriften, in denen es um so weltbewegende Fragen geht wie etwa: „Was trägst du, wenn du dich mit einem Jungen verabredest?“ Aber schon das ist nicht harmlos. Es geht um nicht weniger als um die Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft, und dieses Thema bearbeiten im Studio-Theater vier studierte junge Musikerinnen anhand von Margarete, jener unglückseligen Frau in Goethes „Faust“, die in Fausts Lebensreise bloß eine Station für den größenwahnsinnigen Sinnsucher ist.