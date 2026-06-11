Der Stürmer des VfB Stuttgart gibt gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jamie Leweling Einblicke in das DFB-Camp. Die Szenen im Video.

Dass Deniz Undav nicht auf den Mund gefallen ist, hat der Stürmer des VfB Stuttgart ja schon einige Male unter Beweis gestellt. Nun gab es die nächste Kostprobe im Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Jamie Leweling und ausgerüstet mit einer Kamera streifte Undav durch das DFB-Quartier in Winston-Salem – und sorgte dabei erwartungsgemäß für eine Menge Trubel, wie ein 13-minütiges Video auf den Seiten des DFB zeigt.

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Hier geht es zum Video.

Schlotterbeck lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Wenig später bringt Undav dann ein Fotoshooting durcheinander, bei dem Einzelporträts der Nationalspieler aufgenommen werden. Während sich Nico Schlotterbeck nicht aus der Ruhe bringen lässt und unbeeindruckt posiert, fordert VfB-Teamkollege Angelo Stiller mit Blick auf Undavs Grimassen im Hintergrund umgehend eine Pause.

Also ziehen Undav und Leweling mit ihrer Kamera weiter – und gewähren einen kurzen Blick in die Zimmer. „Schau mal, wie sauber“, lobt Leweling sein temporäres Zuhause – und gibt zum Abschluss eine Zielmarke für das Video aus: „Eine Millionen Klicks und 50.000 Likes.“ Zweifelsohne ambitioniert, aber nicht ausgeschlossen.