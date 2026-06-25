Der Stuttgarter Musiker Nasim Kholti hat schon vielen Dingen in Stuttgart einen Song gewidmet. Nun hat er ein paar Zeilen für Deniz Undav gereimt.
25.06.2026 - 14:46 Uhr
Mit 29 Jahren ist Deniz Undav einer der Shootingstars bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. In gerade mal 58 Minuten, in denen der Stürmer auf dem Feld stand, erzielte er drei Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Scorerliste steht er gemeinsam mit den Superstars Erling Haaland, Lionel Messi und Vini Junior ganz oben.