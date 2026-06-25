Der Stuttgarter Musiker Nasim Kholti hat schon vielen Dingen in Stuttgart einen Song gewidmet. Nun hat er ein paar Zeilen für Deniz Undav gereimt.

Mit 29 Jahren ist Deniz Undav einer der Shootingstars bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. In gerade mal 58 Minuten, in denen der Stürmer auf dem Feld stand, erzielte er drei Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Scorerliste steht er gemeinsam mit den Superstars Erling Haaland, Lionel Messi und Vini Junior ganz oben.

Undav und die Joker-Rolle im DFB-Team

Der Stuttgarter Songschreiber Nasim Kholti hat nun dem Ausnahme-Stürmer einen eigenen Song gewidmet. „Vielleicht ein wenig spät, aber die WM dauert ja noch hoffentlich sehr lang“, schreibt er dazu auf seinem Instagram-Kanal. „Blutgruppe Yufka, Sternzeichen Döner. Trifft gerne per Lupfer, dekadenter als ein Römer. Er rettet uns den Arsch, wie ein Proktologe. Hat Fans auf der Straße, bis zur Operloge“, reimt der Musiker in seinem Song.

Auch Undavs aktuelle Erfolgssträhne und seine Rolle im Nationalteam thematisiert Kholti: „Kommt von der Bank wie Kredit, Mama. Steht wie die Sonne im Zenit, Mama.“ Den Followern auf Nasim Kholtis Kanal gefällt's. „Direkt wieder neu verliebt in Deniz Undav“, schreibt etwa die vhs Stuttgart. „Ich hoffe, der Song geht durch die Decke“, lautet ein anderer Kommentar.

Der Sänger hat in der Vergangenheit schon Zeilen für Nick Woltemade, der damals noch in Diensten des VfB stand und den Höhenflug des Clubs aus Cannstatt im DFB-Pokal geschrieben. Ansonsten widmet er sich in den kurzen Songs auf Social Media allen möglichen Themen aus Stuttgart. Auf seinem Kanal finden sich mehrere Hymnen auf verschiedene Stadtteile, auch Lieder über Haltestellen und Döner in der Landeshauptstadt.