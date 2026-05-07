Bei einem Talkformat des VfB Stuttgart haben drei Nationalspieler über ihre Anfänge und ihre Heimatvereine berichtet. Deniz Undav hatte eine besondere Anekdote parat.
07.05.2026 - 22:19 Uhr
Ohne Amateure keine Profis - so in etwa lässt sich das Motto am Donnerstagabend im Businessbereich der MHP-Arena beschreiben. „Bundesliga trifft Basis“ nennt sich das Talkformat, mit dem der VfB Stuttgart zum zweiten Mal die Brücke schlug zwischen der Welt des Profifußballs und dem Bereich der Amateure und Ehrenamtlichen. Diesmal dabei: die VfB-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, Alexander Nübel und Deniz Undav. Letzterer hatte eine besondere Anekdote parat.