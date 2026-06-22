Deniz Undav und Nadiem Amiri haben mit dafür gesorgt, dass die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites WM-Spiel 2:1 gewonnen hat. Der VfB-Stürmer hatte da eine Ahnung gehabt.
22.06.2026 - 17:58 Uhr
Die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben gezittert, mitgefiebert, gebangt. Dabei war doch klar, dass es nicht beim 0:1 gegen die Elfenbeinküste bleiben wird. Sagt zumindest Deniz Undav. Der Stürmer des VfB Stuttgart ist ein selbstbewusster Fußballer, daher hat er sich wohl zugetraut, das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams nach seiner Einwechslung noch zu drehen. Aber bei der ganzen Nummer waren auch wahrsagerische Fähigkeiten dabei.