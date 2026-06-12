Der Angreifer spricht über den Abschluss seines neuen Arbeitspapiers kurz vor dem Abflug in die USA - und freut sich über das Lob von Jürgen Klopp und Thomas Müller.

Vergangene Woche hatten Deniz Undav und der VfB Stuttgart Tatsachen geschaffen – und den Vertrag des Stürmers vorzeitig bis 2029 verlängert. Nun hat der 29-Jährige Einblicke in die Gespräche gegeben. „Ich wollte immer beim VfB bleiben, Gott sei Dank hat es geklappt“, sagte Undav auf der Pressekonferenz des DFB zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag (19 Uhr) in Houston.

Undav freut sich über Lob von Jürgen Klopp und Thomas Müller Dabei machte der VfB-Stürmer keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschluss der Angelegenheit noch vor dem Abflug in die USA ein großes Anliegen war. „Für mich war es wichtig, auch für den Kopf“, so Undav, „hätte es jetzt nicht geklappt, kann während einer WM viel passieren.“ Eine Verletzung zum Beispiel oder aber mehrere Tore und damit einhergehend Angebote anderer Vereine. Das ist nun vorerst vom Tisch – und Undav zufolge verliefen die Gespräche mit dem VfB recht zügig. „Es ging relativ schnell. Bam, bam, bam – unterschrieben. Und jetzt kann ich mich voll auf die WM konzentrieren.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte zuletzt im Test gegen die USA (2:1) auf Kai Havertz im Sturmzentrum. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/AFP

Dabei bleibt eine Frage: Steht der beste deutsche Stürmer der vergangenen Saison (19 Bundesliga-Tore für den VfB) in der deutschen Startelf? Zuletzt hatten sich Erfolgstrainer Jürgen Klopp und der langjährige Nationalspieler Thomas Müller bei Magenta TV für Undav ausgesprochen – auf der Zehnerposition hinter Kai Havertz. Undav hat das registriert und durchaus mit Stolz zur Kenntnis genommen: „Das hat mich gefreut, das von den beiden zu hören. Es zeigt, dass ich etwas richtig mache.“

Mit weiteren Ansagen in Richtung Julian Nagelsmann hielt sich der Stuttgarter aber dann zurück. „Der Bundestrainer hat viele Möglichkeiten. Man kann sich auf diejenigen verlassen, die spielen werden.“ Seine Aufgabe sei es wie von jedem anderen Spieler, „die taktische Idee des Bundestrainers durchziehen.“ Ob von Beginn an oder im Spielverlauf, wird sich dann am Sonntag in Houston zeigen.