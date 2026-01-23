 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik

Stürmer des VfB Stuttgart Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik

Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik
1
Deniz Undav vergibt zwei dicke Chancen zum möglichen 1:1 bei der AS Rom – doch Vorwürfe im eigenen Team macht ihm keiner. Foto: IMAGO/Emmefoto

Vom Toptorjäger zum glücklosen Stürmer ist es oft nicht weit. Das erlebt Deniz Undav nach dem 0:2 in Rom. Trotz vergebener Chancen bleibt das Vertrauen in ihn aber groß.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Sie wird noch immer auf rosa Zeitungspapier gedruckt. Die ruhmreiche „Gazzetta dello Sport“ widmete dem Gastspiel des VfB bei der AS Rom in ihrer Freitagsausgabe eine Doppelseite – und rückte bei den Stuttgartern besonders Deniz Undav in den Fokus. „Undav ist nicht zu sehen“, titelte das Blatt über die Rubrik, in welcher die Italiener den Spielern für ihre Leistungen Noten verteilen. Undav schnitt dabei am schlechtesten ab.

 

Das war ein wenig ungerecht. Denn auch andere Stuttgarter Akteure hatten in der Ewigen Stadt so ihre fußballerischen Probleme. Etwa der Rechtsverteidiger Lorenz Assignon, der hinten bedenklich wackelte – und von dem nach vorne auch in puncto Flanken wenig bis gar nichts kam. Oder der junge Chema, an dem das Spiel mehr oder weniger vorbeiging, was für einen Sechser kein gutes Zeichen ist.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart in der Europa League: Auslosung, Gegner, Heimrecht: So ginge es in den Play-offs weiter

VfB Stuttgart in der Europa League Auslosung, Gegner, Heimrecht: So ginge es in den Play-offs weiter

Aller Voraussicht nach muss der VfB in den Play-offs der Europa League ran. Wir haben die wichtigsten Infos – auch zu den Möglichkeiten, doch noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Doch vor allem richtete sich die Kritik an Undav: Das lag an den beiden vergebenen Großchancen des 29-Jährigen, die für den VfB nach der Führung von Niccolo Pisilli (40.) das 1:1 und damit die Eintrittskarte zurück ins Match hätten bedeuten können. Zunächst scheiterte der Nationalstürmer an Roma-Keeper Mila Svilar (47.) – und vergab anschließend auch noch völlig freistehend aus kurzer Distanz (58.). Aus sechs Metern ballerte Undav den Ball weit über das Tor der Italiener. Dass es der eingewechselte Ermedin Demirovic in der 79. Minute nicht besser machte, tröstete Undav wenig.

„Deniz hat uns in dieser Saison schon oft geholfen, mit Treffern fast aus dem Nichts, mit ungewöhnlichen Toren. Ein Stürmer macht mal eine solche Phase durch. Er hat ein, zwei Tore auf dem Fuß gehabt. Dass es nicht geklappt hat, akzeptieren wir – diese Phase wird er überstehen“, sagte der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, nachdem Pisilli für die Römer auch das Tor zum 2:0-Endstand (90 +3) gemacht hatte: „Am meisten macht sich Deniz selbst die Vorwürfe.“

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Torlos in Rom – es fehlt an Kaltschnäuzigkeit

VfB Stuttgart Torlos in Rom – es fehlt an Kaltschnäuzigkeit

Wie bereits in Basel und Istanbul verliert der VfB in der Europa League auch in Rom ohne eigenen Treffer. Doch das liegt nicht nur an den Stürmern.

Tatsächlich hatte Undav vor allem im vergangenen November und Dezember einen Lauf, der ihn unter anderem zum kontinentalen Topscorer der fünf großen europäischen Ligen gemacht hatte. Doch bereits in den Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt (3:2) sowie gegen Union Berlin (1:1) hatte der Stürmer einige gute Möglichkeiten liegen lassen.

„Klar wissen wir, dass die Römer ein großes Problem bekommen hätten, wenn wir das Tor zum 1:1 machen, weil wir dann womöglich auf das zweite gegangen wären“, sagte VfB-Abwehrspieler Jeff Chabot: „Wir wissen aber alle, dass Deniz Tore schießen kann. Er hat uns in so vielen Spielen mit seinen Toren gerettet. Da machen wir jetzt kein Thema draus.“

Das sieht auch Trainer Sebastian Hoeneß so, der nach Abpfiff ganz grundsätzlich mit dem Problem haderte, dass sein Team wie bereits in den internationalen Partien in Basel sowie bei Fenerbahce Istanbul wieder ohne ein selbst erzieltes Tor geschlagen das Feld verlassen musste. Dabei suchte der Chefcoach aber nicht die Schuld bei Undav.

„Deniz durchläuft gerade eine Phase, die jeder Stürmer in seiner Karriere mehrfach mitmacht“, sagte Hoeneß: „Er ist bestimmt am meisten enttäuscht darüber, dass er der Mannschaft diesmal nicht helfen konnte. Aber er wird sehr bald wieder treffen. Daher sollte er sich nicht lange mit diesem Spiel aufhalten.“

Weitere Themen

Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik

Stürmer des VfB Stuttgart Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik

Vom Toptorjäger zum glücklosen Stürmer ist es oft nicht weit. Das erlebt Deniz Undav nach dem 0:2 in Rom. Trotz vergebener Chancen bleibt das Vertrauen in ihn aber groß.
Von Heiko Hinrichsen
Podcast zum VfB Stuttgart: Vom Tiber an den Niederrhein

Podcast zum VfB Stuttgart Vom Tiber an den Niederrhein

In der 385. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über die Niederlage in Rom – und das anstehende Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.
Von Lina Marie Preiß
VfB Stuttgart bei der AS Rom: Italienische Pressestimmen: „VfB zu ungefährlich“

VfB Stuttgart bei der AS Rom Italienische Pressestimmen: „VfB zu ungefährlich“

Der VfB Stuttgart agiert in Rom unglücklich und nutzt seine Chancen nicht. Das sind die italienischen Pressestimmen zur Partie am Donnerstag.
Von Cedric Stedler
VfB Stuttgart in der Europa League: Torlos auf Reisen – jetzt braucht der VfB Schützenhilfe

VfB Stuttgart in der Europa League Torlos auf Reisen – jetzt braucht der VfB Schützenhilfe

Madrid, Istanbul und nun Rom – der VfB spielt auf der großen Bühne oft gut mit, holt aber keine Punkte. Das liegt vor allem an einer Schwäche.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Noch Karten in fast allen Kategorien für Spiel in Mönchengladbach

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart in der Europa League: Auslosung, Gegner, Heimrecht: So ginge es in den Play-offs weiter

VfB Stuttgart in der Europa League Auslosung, Gegner, Heimrecht: So ginge es in den Play-offs weiter

Aller Voraussicht nach muss der VfB in den Play-offs der Europa League ran. Wir haben die wichtigsten Infos – auch zu den Möglichkeiten, doch noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen.
Von Marco Seliger
Stürmer des VfB Stuttgart: Neue Leidenschaft – warum Ermedin Demirovic nun Fan des FC Schalke 04 ist

Stürmer des VfB Stuttgart Neue Leidenschaft – warum Ermedin Demirovic nun Fan des FC Schalke 04 ist

Auf dem Platz gibt er für den VfB Stuttgart alles – im Herzen trägt Ermedin Demirovic nun aber auch den FC Schalke 04. Aus einem bestimmten Grund.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart in der Europa League: Im Video: Die Analyse zum 0:2 bei der AS Rom

VfB Stuttgart in der Europa League Im Video: Die Analyse zum 0:2 bei der AS Rom

Der VfB Stuttgart gastiert in der Europa League bei der AS Rom. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von Heiko Hinrichsen, Carlos Ubina, Dirk Preiß, Christian Pavlic
VfB Stuttgart: Torlos in Rom – es fehlt an Kaltschnäuzigkeit

VfB Stuttgart Torlos in Rom – es fehlt an Kaltschnäuzigkeit

Wie bereits in Basel und Istanbul verliert der VfB in der Europa League auch in Rom ohne eigenen Treffer. Doch das liegt nicht nur an den Stürmern.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen AS Rom: Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

VfB Stuttgart gegen AS Rom Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart hat das Europa-League-Spiel bei der AS Rom mit 0:2 verloren. Hier können Sie die Partie im Ticker nachlesen.
Von Sportredaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Deniz Undav Europa League AS Rom Sebastian Hoeneß Video
 
 