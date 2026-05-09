Der Stuttgarter Torjäger signalisiert gegen Leverkusen Mitte der zweiten Hälfte, vom Feld zu wollen. Sein Trainer Sebastian Hoeneß gibt im Anschluss ein Update.

David Scheu 09.05.2026 - 19:05 Uhr

Die Schlussphase verfolgte Deniz Undav in ungewohnter Position: am Spielfeldrand, oft gestikulierend und die Mitspieler antreibend – aber eben nicht mehr auf dem Feld und mit einem Eisbeutel am Bein. Zehn Minuten nach seinem Tor zum 3:1-Endstand gegen Bayer Leverkusen (58.) wurde der Stürmer des VfB Stuttgart für Tiago Tomas ausgewechselt (68.) – wobei es sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme und weniger um eine Reaktion auf eine Verletzung gehandelt hatte.