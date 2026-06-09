Ermedin Demirovic tritt mit Bosnien-Herzegowina bei der Fußball-WM an. Das bringt für den Stürmer des VfB Stuttgart aber unangenehme Themen mit sich. Er muss sich seiner Angst stellen.

Ermedin Demirovic betont es bei jeder Gelegenheit: Wie stolz er darauf ist, sich mit dem Nationalteam von Bosnien-Herzegowina für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert zu haben. Nun hat es der Stürmer des VfB Stuttgart noch einmal getan, in einem Beitrag des Magazins „GQ“: „Das Ereignis WM ist wirklich etwas, wovon ich als Kind immer geträumt habe. Ich bin so stolz darauf, das erreicht zu haben.“

Und teilnehmen wird er nicht als irgendein Spieler im Kader der Bosnier, Demirovic, die Nummer neun des VfB, sieht sich als einer der Führungsspieler. „Ich sehe mich neben Sead Kolašinac und natürlich Edin Džeko als einen der Spieler, die vorangehen und das Team führen müssen“, sagt der Stürmer und nennt das Ziel für seine Mannschaft, die zunächst gar nicht so viel mit einem konkreten Ergebnis zu tun hat: „Natürlich ist allein die Teilnahme etwas Großes. Aber wir treten bei der WM an, um für unser Land Geschichte zu schreiben.“

Das wäre beim Erreichen der K.o.-Runde der Fall. Denn beim WM-Debüt 2014 war nach der Gruppenphase Schluss. Je eine Niederlage gegen Argentinien und Nigeria gab es damals, dazu einen Sieg in der letzten Partie gegen den Iran. Nun rühmt Demirovic die „perfekte Mischung aus jungen, unbekümmerten und erfahrenen Spielern“ im Team. Zudem betont der 28-Jährige: „Es ist so viel Herz in der Mannschaft, dass wir immer mit dem Gefühl ins Spiel gehen, dass wir etwas holen können, auch wenn der Gegner qualitativ besser aufgestellt ist.“

Ermedin Demirovic hat also viel vor in den nächsten Wochen. Und muss dabei aber auch immer wieder Ängste überwinden. Denn der auf dem Spielfeld so unerschrockene Angreifer gibt vor der WM auch zu, dass er unter Flugangst leidet - und dass ein Besuch Nordamerikas bislang genau daran gescheitert ist.

Mit dem VfB Stuttgart spielt Ermedin Demirovic (li.) in der kommenden Saison in der Champions League. Foto: Baumann/Hansi Britsch

„Ich wollte oft nach Nordamerika, bin aber nie hingekommen, weil ich Flugangst habe“, erzählte er, „sobald es das erste Mal wackelt, fangen meine Hände an zu schwitzen.“ Nun reist Demirovic auch innerhalb Europas immer wieder mit dem Flieger. Mit der Nationalmannschaft, aber auch zu den Europapokalspielen mit dem VfB. Aber die ganz langen Flugstrecken hat er bislang eher gemieden.

Das war nun nicht mehr möglich. Zu verlockend ist die WM-Teilnahme. „Zu diesem Anlass nehme ich das aber natürlich trotzdem gerne auf mich“, sagte Demirovic. Und muss wirklich leiden. Denn es kam ja nicht nur die Reise über den Atlantik auf ihn zu. Während des Turniers spielen die Bosnier in Toronto gegen Kanada, in Los Angeles gegen die Schweiz und in Seattle gegen Katar. Da kommen noch einmal jede Menge Flugmeilen zusammen. Allein zwischen Toronto und Los Angeles liegen fast sieben Stunden im Flieger.

Trotz allem ist die Vorfreude riesig bei Demirovic. Auch auf die Unterstützung der bosnischen Fans. „Wenn alles klappt mit den Visa, mit der Einreise, mit den Tickets, dann wird es ein großes Fest“, sagte er - und erinnerte sich gerne an die Feierlichkeiten nach der erreichten WM-Qualifikation gegen Italien. „Die Feier nach dem Spiel war unfassbar. Wir sind um drei Uhr morgens in der Hauptstadt angekommen, und es standen 120.000 Menschen auf den Straßen, um mit uns zu feiern“, sagte Demirovic und betonte noch einmal die Dimension: „Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber das war der größte Moment in meinem Leben als Fußballer.“