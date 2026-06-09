Ermedin Demirovic tritt mit Bosnien-Herzegowina bei der Fußball-WM an. Das bringt für den Stürmer des VfB Stuttgart aber unangenehme Themen mit sich. Er muss sich seiner Angst stellen.
09.06.2026 - 11:09 Uhr
Ermedin Demirovic betont es bei jeder Gelegenheit: Wie stolz er darauf ist, sich mit dem Nationalteam von Bosnien-Herzegowina für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert zu haben. Nun hat es der Stürmer des VfB Stuttgart noch einmal getan, in einem Beitrag des Magazins „GQ“: „Das Ereignis WM ist wirklich etwas, wovon ich als Kind immer geträumt habe. Ich bin so stolz darauf, das erreicht zu haben.“