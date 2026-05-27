Stürmer des VfB Stuttgart Neuner oder Zehner? In welcher Rolle der Bundestrainer Deniz Undav sieht
Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Fußball-WM hat sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu Deniz Undav vom VfB Stuttgart geäußert.
Zum Auftakt der Vorbereitung auf die Fußball-WM hat sich der Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu Deniz Undav vom VfB Stuttgart geäußert.
Was Julian Nagelsmann von Deniz Undav nun genau hält, war zuletzt ja eher schwer einzuschätzen. Im März hatte der Bundestrainer den Stürmer des VfB Stuttgart noch öffentlich kritisiert. Im Rahmen der Nominierung des WM-Kaders rühmte Nagelsmann den 29-Jährigen in einem Video dann als tollen Torjäger. Wo also liegt die Wahrheit in der Einschätzung?