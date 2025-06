Nach dem Stuntunfall am Pfingstmontag ist die veranstaltende Firma um Aufklärung bemüht. Der Überschlag-Stunt soll vorläufig nicht mehr Teil der Show sein. Das sagt der Veranstalter.

Rebecca Anna Fritzsche 10.06.2025 - 12:57 Uhr

Der Veranstalter der Stuntshow, bei der am Montag bei einem Unfall fünf Menschen verletzt wurden, hat den Stunt nach eigenen Angaben vorläufig aus dem Programm genommen. „Das hätte auf keinen Fall passieren dürfen“, sagt Lorenzo Frank. Die Firma Frankelli Entertainment ist in ganz Deutschland unterwegs und führt mit ihrem Team, bestehend aus professionellen Stunt-Akteuren, unter dem Titel „Adrenalin Arena“ Stuntshows mit Monstertrucks, Feuerstunts, Driften und anderen spektakulären Einsätzen auf. Die nächste Show ist für den 15. Juni in Oberndorf am Neckar geplant.