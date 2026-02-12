Wahrhaft stürmisch gerät an diesem Schmotzige Dorschdich der Rathaussturm in Aidlingen. In Grafenau veranstalten die Narren Wikingerspiele. Ihren Spaß hatten alle.
12.02.2026 - 18:17 Uhr
Wenn die Aidlinger Narren das Rathaus stürmen, stößt das im Ort mitunter nicht unbedingt auf großes Publikumsinteresse. Für die Organisatoren, die das Ereignis mit Pommesstand und Getränkeverkauf zu einem Fest für alle Fasnets-Fans machen wollen, ist das mitunter ein wenig enttäuschend. Deshalb bewerben die Zunftgruppen die närrische Machtübernahme durchaus prominent über diverse Medienkanäle – mittlerweile auch mit einigem Erfolg, wie der letztjährige Rathaussturm zeigte.