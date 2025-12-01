Stuttgart-21-Baustelle Erneuter Asbestfund am Tunnelbau unter dem Gebhard-Müller-Platz
Auf der S-21-Baustelle am Gebhard-Müller-Platz wurde erneut Asbest entdeckt. Die Bahn spricht von Kleinstmengen. So geht es nun weiter.
Auf einer Stuttgart-21-Baustelle in der Innenstadt warnt ein großes Schild vor Asbestfunden. Die Bahn-Projektgesellschaft (PSU) spricht von „Kleinstmengen“, die bei den Arbeiten gefunden worden seien. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bahn in diesem Baustellenbereich auf das problematische Material stößt.