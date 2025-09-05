Stuttgart 21 Land fordert mehr Züge zum Flughafen
Ende 2026 soll der Flughafenbahnhof in Stuttgart in Betrieb gehen. Winfried Hermann steuert einen Testzug über die neue Strecke – und fordert eine bessere Anbindung der neuen Station.
Ende 2026 soll der Flughafenbahnhof in Stuttgart in Betrieb gehen. Winfried Hermann steuert einen Testzug über die neue Strecke – und fordert eine bessere Anbindung der neuen Station.
Landesverkehrsminister Winfried Hermann hat einen Besuch auf der S-21-Neubaustrecke auf den Fildern und am neuen Flughafenbahnhof genutzt, um die Deutsche Bahn in die Pflicht zu nehmen. Dass die DB zunächst nur alle zwei Stunden einen ICE an der teuren neuen Station halten lassen wolle, nannte Hermann „einen Witz. Das ist deutlich zu wenig“.