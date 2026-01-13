Günther Ahner dokumentierte 2002 den Abriss des Kleinen Schlossplatzes, der ein tiefer Einschnitt für die Stadt war. Seine Fotos wecken Erinnerungen an ein verlorenes Stück Stuttgart.
13.01.2026 - 12:30 Uhr
Als Günther Ahner kürzlich sein Fotoarchiv durchsuchte, stieß er auf Dokumente einer stadthistorischen Zäsur, auf ein zutiefst emotionales Ereignis. Im Jahr 2002 ist der Kleine Schlossplatz im Herzen von Stuttgart nach einer wechselvollen Geschichte abgerissen worden, um Platz zu machen für das geplante Kunstmuseum. Mehr als 20 Jahre danach konnte er jetzt spüren, wie ihn das Verschwinden dieses Ortes damals berührte.